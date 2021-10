Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, l'amata soap in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle 20:45. Una delle storyline a cui è stato dato maggiore spazio negli ultimi mesi è stata quella legata alla crisi fra Michele e Silvia. I due, da sempre esempio di coppia che attraversa le avversità ma le supera, hanno vissuto un momento di allontanamento. Bisogna ricordare che tutto ebbe inizio alla fine dello scorso anno, quando i due subirono una brutale aggressione da parte di due rom. Da quel tragico evento, Silvia ha iniziato a covare rancore verso il marito, e odio verso l'etnia rom.

La donna recriminava al coniuge di non essere stata difesa nel momento dell'aggressione, durante la quale era stata sul punto di essere violentata.

Il dolore di Graziani, tramutato in astio, ha fatto esplodere la crisi matrimoniale fra lei e Saviani. Ad un certo punto Michele, stanco delle continue discussioni con moglie, ha deciso di allontanarsi per un po' da lei. Al contempo, nella vita di Silvia si è presentato Giancarlo, un cliente di Caffè Vulcano. Fra i due è nata subito una simpatia, che in poco tempo si è trasformata in relazione. Michele, intanto, ha capito di amare ancora la moglie, nonostante il momento di crisi vissuto. Nei prossimi episodi, Silvia sarà chiamata a fare una scelta definitiva.

Non sarebbe da escludere che la donna, nonostante la passione per Giancarlo, decida di restare con il marito.

Upas: Silvia tradisce Michele, ma lui la ama ancora

Il pubblico di Upas sa che la crisi coniugale fra Silvia e Michele dura ormai da tempo. La brutale aggressione, l'astio di Silvia, i problemi sul lavoro di Michele, hanno fatto sì che i due giungessero a un punto di non ritorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difatti, Michele già in crisi per questioni lavorative, non ha più retto le pressioni della moglie. Pertanto Saviani ha deciso di tenere le distanze dalla moglie, dedicandosi alla stesura di un nuovo libro. Proprio in questa fase di allontanamento da parte dell'uomo, Silvia ha conosciuto Giancarlo, un cliente del suo locale.

Fra la proprietaria di Caffè Vulcano e il bancario è scoppiata la passione, e Todisco sembra essere innamorato molto di lei. Tuttavia Silvia non ha mai chiuso il suo matrimonio con Michele, anzi il marito ha capito di amarla ancora.

Upas: Graziani deve decidere con chi stare

Nei prossimi episodi di Upas, Silvia dovrà scegliere con chi stare. La sua relazione extraconiugale è stata scoperta prima dal marito, in seguito anche dalla figlia. Di certo non potrà in eterno dividersi fra due uomini, ma dovrà sceglierne solo uno. Il fatto che il marito abbia deciso di tacere, nonostante abbia visto con i suoi occhi la moglie baciare un altro, le ha fatto solo guadagnare tempo. Giancarlo, dal canto suo, si è stufato di fare l'amante, e vorrebbe che lei lasciasse il marito.

Ma se Silvia ancora non l'ha fatto, probabilmente un motivo c'è.

Upas: la proprietaria del Vulcano potrebbe scegliere il marito

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas sono criptici, difatti anticipano solo che Silvia dovrà fare la sua scelta. Dunque, al momento non ci sono conferme ufficiali, ma solo supposizioni. La donna potrebbe decidere di lasciare Giancarlo, benché ne sia fortemente attratta, e restare con Michele. Questa scelta potrebbe essere dovuta anche a un desiderio di salvare la sua famiglia. Rossella non prenderebbe affatto bene una eventuale separazione dei genitori, e magari Silvia non vuole ferirla. Inoltre potrebbe anche essere che la signora Graziani sia ancora innamorata del marito, con il quale condivide una storia ventennale. Del resto non sarebbe la prima volta che i due coniugi superino un momento di crisi con relativi tradimenti.