Il 22 ottobre è stato pubblicato il primissimo joint album di CoCo e Mecna, nomi d'arte di Corrado Migliaro e Corrado Grilli. La loro è un amicizia che è nata soprattutto grazie al mondo della musica che è diventato come un ponte per collegare i due pensieri e le due menti di questi due cantanti. "Bromance" rappresenta quell'amicizia vera, sincera, tra due persone che si vogliono bene e si rispettano.

Un'amicizia nata tanti anni fa e le numerose collaborazioni

Si sa che nel mondo della musica non è sempre semplice trovare due cantanti che abbiano gli stessi pensieri e gli stessi ideali ed interessi, ma l'amicizia che lega i due nasce nel 2017 grazie a Night Skynny, produttore molisano che li presenta per collaborare insieme ad "Equilibrio".

Da quel momento in poi le loro carriere si intrecciano e tra i due si instaura una forte amicizia e un forte legame di stima ed ammirazione reciproca sia dal punto di vista professionale che personale.

Entrambi incominciano a pubblicare vari dischi, in molti dei quali vi è una collaborazione tra di loro, proprio a testimonianza dell'affetto che si era creato tra i due, infatti collaborano alle seguenti tracce:

"Tu ed io" Mecna feat.CoCo dall'album "Blue Karaoke" - 2018

"Se mi perdo altrove" CoCo feat. Ernia e Mecna dall'album "Acquario" - 2019

"Si baciano tutti" Mecna feat. CoCo e Sick Luke dall'album "Neverland" - 2019

"For you" Mecna feat. CoCo dall'album "Mentre Nessuno Guarda" - 2021

Con l'uscita di queste canzoni le loro fanbase hanno iniziato ad apprezzare sempre di più questa coppia musicale tanto da chiedere più volte a gran voce l'uscita di un joint album ed allora Mecna e CoCo come potevano non accettare questa richiesta.

Così venerdì 22 ottobre 2021 è uscito il loro primo album realizzato insieme con titolo "Bromance". Un album che è stato realizzato all'improvviso esaudendo sia il desiderio dei fan che degli stessi cantanti che più volte avevano cercato di realizzare questo lavoro musicale, ma senza successo in quanto sia Mecna che CoCo si trovavano in difficili situazioni organizzative sia per i vari tour in giro per l'Italia e sia per tutti gli album da solista che hanno pubblicato in questi ultimi anni.

L'album è stato anticipato da due canzoni: "Bromance" e "La più bella".

L'isolamento per il bene della musica

Questo disco, come raccontato dagli stessi cantanti, è stato realizzato durante due settimane di isolamento dal mondo circostante in una villa in Toscana, scelta come luogo per produrre le idee dei due artisti e trasformarle in realtà.

Un album che viene visto dai fan come un incontro di vari stili di musica diversi, un album dove c'è un po' di tutto, dall’urban al neo soul, dal R&B al pop, fino al rap classic, insomma un album vero come afferma lo stesso CoCo: "Come piace a noi".

In attesa di sapere quali e quando saranno disponibili le prime date per un tour di tutta Italia, i fan si stanno godendo "Bromance" e tutte le canzoni contenute nell'album al meglio, come testimoniano i messaggi d'affetto che sia CoCo che Mecna stanno ricevendo in queste ore sui social, bombardati dalle loro nuovissime canzoni. I due hanno finalmente regalato un sogno all'intera fanbase, ma a tutto il mondo della musica in generale. Idee che funzionano e che riescono ad esprimere i pensieri di buona parte del pubblico con le loro canzoni che hanno testi universali.

La tracklist di "Bromance"

01. Bromance

02. Zombie

03. XXO

04. Sali su

05. Vita normale

06. Amici

07. La più bella

08. Longsleeve

09. Anima

10. Calendario

11. Chicago

12. Alla fine