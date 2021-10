Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, delle puntare dal 18 al 22 ottobre, dopo il colpo di scena che ha rivelato ai telespettatori che l'aggressore di Susanna è Mattia. Al centro delle scene ci sarà Rossella, che scoprirà il tradimento di Silvia con Giancarlo e per la ragazza ci sarà anche preoccupazione perché Mattia sembrerà interessarsi improvvisamente a lei. Nel frattempo Filippo sarà stupito dalla rabbia di Serena nei suoi confronti, non riuscendo a trovare una motivazione del suo comportamento, mentre tra Alberto e Clara potrebbero esserci ancora discussioni.

Inoltre i medici faranno il primo tentativo di risveglio per Susanna e questo darà molte emozioni agli abitanti di Palazzo Palladini. Infine verrà dedicato ampio spazio a Jimmy, che si farà aiutare da Franco per conquistare il cuore di Cristina, mentre Roberto Ferri sarà geloso di sua figlia.

Rossella scoprirà il tradimento di Silvia anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 18 al 22 ottobre raccontano che per Rossella saranno giorni molto difficili. Silvia approfitterà dell'assenza di Michele per ritagliarsi del tempo da passare con Giancarlo e con il suo amante trascorrerà una notte di passione. La signora Graziani, tuttavia, commetterà un errore che le costerà molto caro, perché sua figlia scoprirà il tradimento e sarà sconvolta.

Rossella farà molta fatica ad accettare l'infedeltà di sua madre e Silvia sfogherà inevitabilmente le sue tensioni su Giancarlo.

I medici tenteranno di svegliare Susanna

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 18 al 22 ottobre rivelano che Rossella potrebbe essere in pericolo, perché Mattia sarà improvvisamente interessato a lei.

Nessuno dei protagonisti sospetta che dietro la sua aria da bravo ragazzo si nasconda l'aggressore di Susanna e questo terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Nel frattempo tra Alberto e Clara la scelta della madrina di battesimo per il piccolo Federico potrebbe far nascere altre incomprensioni, mentre Filippo non riuscirà a capire il comportamento ostile di Serena nei suoi confronti.

La donna, infatti, continuerà a nascondere a suo marito l'incontro con Viviana, ma non potrà fare a meno di scaricare la sua rabbia su di lui.

Jimmy si farà aiutare da Franco per conquistare Cristina: anticipazioni settimana 18-22 ottobre

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre ci saranno momenti molto emozionanti per gli abitanti di Palazzo Palladini, perché i medici proveranno a risvegliare per la prima volta Susanna e Niko riuscirà finalmente a dichiarare i suoi sentimenti alla donna che ama. Infine ci sarà spazio anche per la leggerezza, con Jimmy che chiederà aiuto a Franco per conquistare il cuore di Cristina e contrastare Roberto Ferri che si rivelerà molto geloso di sua figlia.