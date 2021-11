Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda durante il mese di dicembre 2021 in prima visione assoluta. A svelare un po' di anticipazioni su quelle che saranno le trame dei prossimi appuntamenti ci ha pensato il giovane attore Emanuel Caserio, che veste i panni di Salvatore Amato.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che durante le puntate natalizie ci saranno dei vecchi ritorni in scena e chissà se uno di questi avrà a che fare con Marta Guarnieri, moglie di Vittorio Conti.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 di dicembre: previsti vecchi ritorni nel cast

Nel dettaglio, parlando delle trame de Il Paradiso delle signore 6 di dicembre, l'attore che veste i panni di Salvatore Amato ha svelato che saranno previsti dei nuovi ritorni in scena. "Vecchi personaggi" si riaffacceranno di nuovo a Milano, pronti a tener banco nelle dinamiche e nelle vicende che prendono vita nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Ma chi saranno questi vecchi personaggi che rientreranno in scena durante il periodo di Natale? I fan sperano che possa trattarsi di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio che ha scelto di lasciare la sua città e la sua famiglia, per trasferirsi in America.

Marta Guarnieri ritorna da Vittorio per Natale?

Marta manca da Milano da un bel po' di settimane e in tutto questo periodo ha fatto perdere le sue tracce. Un'assenza che non è passata inosservata, al punto che in moltissimi ad oggi sperano che Marta possa rimettere piede in città per fare una sorpresa a Vittorio in vista del periodo natalizio.

In attesa di scoprire se il ritorno di Marta Guarnieri si concretizzerà per davvero nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per il mese di dicembre su Rai 1, per l'ultimo mese dell'anno sono previsti dei cambi programmazione per quanto riguarda la messa in onda della soap opera.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6 a dicembre: ecco cosa succederà

In particolar modo, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 non sarà assicurato per tutto il mese, ma solo fino al 24 dicembre.

Da lunedì 27 dicembre, infatti, la soap di Rai 1 con Vanessa Gravina osserverà uno stop dal piccolo schermo: le puntate saranno stoppate e di conseguenza non andranno in onda per una settimana.

I nuovi episodi di questa sesta stagione, torneranno in onda nuovamente a partire da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre nella fascia oraria che va dalle ore 15:55 alle 16:35 circa, subito dopo Oggi è un altro giorno.