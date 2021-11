Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano novità in arrivo per Vittorio Conti, il direttore del grande magazzino milanese. Dopo aver superato il dolore per il fallimento del suo matrimonio con Marta, nelle puntate prossimamente in onda su Rai 1, l'uomo riprenderà in mano la sua vita sentimentale e troverà un nuovo amore. Di chi si tratta? Già nelle vicende attuali della soap l'uomo è apparso molto vicino a Tina Amato. L'interprete di Conti, Alessandro Tersigni, ha confermato: "C'è del tenero". Perciò, quale sorte avrà la sua storia con Marta?

Il ritorno di Marta resta un'incognita, Vittorio si rifarà una vita: Il Paradiso delle signore 6, spoiler

Come il pubblico ha visto alla fine della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, il matrimonio tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è arrivato al capolinea: la giovane è partita per gli Stati Uniti, sancendo definitivamente la separazione dal marito. Le vicende della sesta stagione della soap sono ripartite a distanza di pochi mesi dall'addio della moglie e il pubblicitario ha pensato bene di gettarsi a capofitto nel lavoro. In molti, però, si chiedono quando l'uomo riaprirà il suo cuore e chi sarà la fortunata. Per il momento, il ritorno di Marta resta un'incognita e non si sa quando e se tornerà dal marito.

Perciò, nel frattempo, quest'ultimo non rinuncerà alla felicità e si avvicinerà ad un'altra donna.

Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle signore conferma: 'Tra Vittorio e Tina c’è del tenero'

Alessandro Tersigni, in un'intervista rilasciata a un settimanale, ha rivelato che il suo personaggio Vittorio Conti sarà al centro di una nuova storyline sentimentale.

Dunque, l'uomo archivierà la crisi con Marta e penserà a ricostruirsi una vita. Stando alle anticipazioni rilasciate dall'attore, Vittorio tornerà a credere nell'amore e il suo cuore batterà per un'altra donna. Alla domanda se si tratterà di Tina Amato, l'interprete romano non si è sbilanciato troppo e ha rivelato: "C'è del tenero, ma ancora non parlerei d'amore".

Con queste dichiarazioni, l'attore ha perciò confermato che, almeno per il momento, Conti e la moglie non torneranno insieme.

'Abbandonare la soap? Si vedrà': Tersigni commenta la possibile uscita di scena di Conti

Sempre nel corso dell'intervista riportata su Gente, Alessandro Tersigni ha parlato del suo futuro ne Il Paradiso delle signore 6. Anche in questo caso l'attore romano si è mantenuto sul vago dichiarando "Finisco di girare la sesta stagione, poi si vedrà?". Dunque, Vittorio Conti sarà ancora per un altro anno la colonna portante della soap. Non bisogna dimenticare che le vicende della fiction, in un modo o nell'altro, ruotano attorno al direttore del Paradiso, l'unico personaggio presente sin dalla prima stagione. Le voci sulla sua uscita di scena sono state numerose negli ultimi mesi, ma Tersigni non ha mai rilasciato dichiarazioni che facessero pensare ad un suo addio.