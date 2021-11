Non c'è pace per Agnese nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nel mese di dicembre 2021. La signora Amato ha da poco salutato Giuseppe, partito per la Germania pur di non rivelare la verità a Tina e Salvatore sulla sua seconda vita con Petra e, soprattutto, sul fatto di aver avuto un altro figlio al di fuori del matrimonio. Agnese può contare però su Armando, che da sempre le sta vicino nonostante tutto. Nei nuovi episodi, arriveranno altri guai e un malore che la colpirà all'improvviso farà tremare Tina e Vittorio, i primi che la troveranno priva di sensi.

Agnese lascia Armando: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Tina ha visto sua madre baciare Armando e la rabbia è tanta: come può sua madre, donna così fedele alla famiglia, tradire Giuseppe? La giovane Amato non è al corrente della verità e dunque ha una visione distorta della situazione. Nelle puntate della prossima settimana, Tina affronterà Agnese e non le risparmierà il suo disprezzo per quanto visto.

Sarà così che nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, Agnese, pur di non veder soffrire la figlia, rinuncerà per l'ennesima volta ad Armando. Già tempo fa aveva messo da parte la sua felicità per adempiere ai doveri di moglie, quando Giuseppe si era presentato a Milano all'improvviso e deciso a recuperare la fiducia della sua famiglia.

Salvatore vuole andare in Germania: spoiler Il Paradiso delle Signore

Per qualche tempo, gli Amato sembravano aver trovato un equilibrio; con alti e bassi, certo: Giuseppe non si è risparmiato nulla, compresa la truffa ai danni di Vittorio, tra l'altro mai denunciata. La buona Agnese l'ha comunque perdonato, sperando che cambiasse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scoperta del figlio illegittimo con Petra e il libretto dei risparmi vuoto l'hanno delusa nel profondo, è stato troppo anche per lei. E così Giuseppe ha deciso di lasciare Milano, senza nemmeno avere il coraggio di raccontare la verità ai suoi figli.

La lontananza del marito ha di fatto riavvicinato Agnese ad Armando, legati da un sentimento che va al di là di tutto.

Anche questa volta, però, non riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. A far soffrire la povera signora Amato ulteriormente, sarà il desiderio di Salvatore di passare il Natale in Germania, da Giuseppe: come farà a tenergli nascosta la verità ora? Come svelano le nuove anticipazioni Tv, la situazione precipiterà improvvisamente.

Il Paradiso, Agnese è malata? Le trame delle nuove puntate

Nei prossimi episodi della soap, Agnese avrà un crollo emotivo e fisico. La sofferenza sarà troppa da sopportare. La signora Amato lascerà il ferro acceso all'interno dell'atelier. rischiando di far scoppiare un incendio. Vittorio la inviterà così a prendersi una pausa dal lavoro.

Fatto sta che Agnese si accorgerà di non stare bene.

Le ultime anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 dicembre rendono noto che la signora Amato avrà un malore. A trovarla saranno Tina e Salvatore. Che cosa sta succedendo?

Non si esclude che la signora Amato possa essere malata e che questo svenimento la metta in allarme. Tuttavia, il malore potrebbe essere anche legato a un eccessivo stress accumulato negli ultimi tempi, ipotesi per la quale propendiamo. Certo è che Tina e Salvatore saranno molto preoccupati per la madre. Non resta che attendere i nuovi episodi per scoprire il destino della coraggiosa Agnese e se finalmente i suoi figli verranno a sapere la verità su Giuseppe.