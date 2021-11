Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana 6-10 dicembre 2021 relative alle puntate che andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 in prima visione assoluta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove è possibile vedere le repliche. Di seguito, le trame dettagliate degli episodi inediti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore settimana 6-10 dicembre 2021

Buone notizie per Flora (Lucrezia Massari), che ottiene l'incarico di stilista a tempo indeterminato. Vittorio ha deciso di investire su di lei. Anche se è felice per la promozione, la giovane non fa altro che pensare alle indagini sulla morte del padre Achille (Roberto Alpi).

Nel frattempo, Armando (Pietro Genuardi) prova ad accennare qualcosa in merito al reale motivo del trasferimento in Germania di Giuseppe a Salvatore (Emanuel Caserio).

Agnese (Antonella Attili) non sembra contenta del gesto di Armando e non manca di farglielo notare. Nel frattempo, Ludovica (Giulia Arena) sembra iniziare a sentire la differenza di ceto con Marcello. La signora Amato è davvero sotto pressione, sono troppi i pensieri che la angosciano.

Adelaide tende un tranello a Flora

La contessa ha paura che venga alla luce il segreto su Achille, ora che sono state riapertele indagini. Decide così di passare all'azione e di tendere un tranello a Flora per metterla nei guai. Il piano di Adelaide sembra funzionare, ma per quanto?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo Tina preoccupata per l'imminente intervento alle corde vocali. Vittorio le sta accanto e non solo come amico.

Salvatore ha un atteggiamento molto ostile nei confronti di Agnese e questo non piace ad Anna, che cerca di invitarlo a essere meno severo con la madre.

Attenzione anche a Flora, che tenderà a sua volta un tranello a Umberto per sviare sia lui che Adelaide dalla verità, ormai pronta a venire alla luce.

Vittorio e Tina trovano Agnese senza sensi, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Stefania dubita della relazione tra Gemma e Marco, dopo aver scoperto la natura ambigua e senza scrupoli del nipote della contessa. La giovane Colombo dovrà però fare marcia indietro una volta che Sant'Erasmo e la sua sorellastra si scambieranno il primo bacio.

La tensione è tanta a casa Amato, visti gli ultimi eventi. Come svelano le anticipazioni delle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre, Vittorio e Tina troveranno Agnese a terra, priva di sensi. La signora Amato ha avuto un malore, ma a cosa sarà dovuto? La preoccupazione sarà tantissima.

Intanto, al Paradiso, c'è aria di romanticismo tra Dora e Nino.