Tempo di grandi cambiamenti a Un Posto al sole, la longeva e amatissima soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 e in replica su RaiPlay. Le dinamiche di casa Saviani sono state destabilizzate dopo l'entrata di Giancarlo nella vita di Silvia, che ha messo in discussione il suo rapporto con Michele. Un lungo periodo di bugie e verità nascoste ha portato Michele a ripensare al suo atteggiamento nei confronti della moglie, ammettendo di aver mantenuto troppo a lungo un comportamento passivo. Deciso a non perdere Silvia, le ha dato una seconda possibilità nonostante il tradimento.

Purtroppo, Giancarlo si è rifatto vivo e la tormentata Graziani si è trovata di nuovo in difficoltà. Gli spoiler di Upas svelano che arriverà il punto di non ritorno e che Silvia e Michele prenderanno una decisione dolorosa e difficile. Decisione che manderà Rossella in crisi, delusa dal comportamento della madre. Anche Rossella spiazzerà Michele con una richiesta alquanto inaspettata.

Un Posto al sole anticipazioni: Silvia e Michele si separano

Nelle nuove puntate della soap, una delle coppie più solide si separerà. Il matrimonio di Michele e Silvia arriverà infatti al capolinea. Saviani non perdonerà l'ennesimo scivolone della moglie e non sarà più disposto a comprendere le sue incertezze.

La dolorosa decisione manderà in crisi profonda Rossella, già in ansia per il possibile allontanamento da Napoli necessario per la sua formazione.

Come se non bastasse, Rossella sta conoscendo meglio il lato più problematico del nuovo fidanzato Riccardo, non esente da ombre.

Rossella ha fatto di tutto per tenere saldo il rapporto tra i suoi genitori ma i suoi sforzi non sono bastati. Troppa la distanza tra i due, arrivati a un punto di non ritorno.

Upas spoiler: Rossella allontana Silvia

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che Michele penserà alla possibilità di cambiare casa ma Rossella sarà chiara, proponendo che sia Silvia a lasciare l'abitazione, magari trasferendosi da Giancarlo.

La distanza emotiva tra Rossella e Silvia diventerà sempre più forte e non è detto che la dolce Ross possa decidere di pensare al suo futuro, allontanandosi da Napoli e da questo dolore.

Non si esclude che Silvia rischi di perdere per sempre la figlia, troppo delusa e amareggiata per quanto successo. È anche vero che madre e figlia sono comunque molto legate e che, forse con il tempo, possano recuperare il loro rapporto. Almeno per il momento, tuttavia, Rossella respingerà ogni tentativo di Silvia di riavvicinarsi a lei. Non resta che attendere i prossimi episodi di Upas per vedere come si evolveranno le trame e se il matrimonio di Michele e della dubbiosa Graziani sarà ormai un ricordo lontano.