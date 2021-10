Le puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda in tv stanno appassionando il pubblico di Rai 1 e, fra le storie che stanno tenendo incollati i telespettatori al piccolo schermo ci sono le vicende legate a Gloria. La capocommessa del negozio di Milano è la mamma di Stefania che, al momento, crede di essere orfana di madre. Nelle prossime puntate, Gemma, figlia della nuova compagna di Ezio, diventerà una Venere e la sua responsabile sarà Gloria. Zanatta, lavorando a stretto contatto con Moreau, potrebbe ascoltare una conversazione fra la mamma di Stefania e Armando, che è al corrente del passato della donna.

Il Paradiso delle signore: Gemma diventa una collega di Gloria

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore saranno decisive per le vicende che ruotano attorno a Stefania, Ezio e Gloria. Infatti, la giovane Colombo è ignara del fatto che sua mamma è viva ed è anche la sua collega. Nelle scorse settimane, in rete, è stata diffusa un'immagine di Gemma con la divisa di Venere e, in base alle anticipazioni, la sorellastra di Stefania farà le selezioni per lavorare nel negozio di moda. Quando la figlia di Veronica diventerà commessa, starà a stretto contatto con la figlia di Ezio e con Gloria. Inoltre, la giovane Zanatta diventerà anche collega di Armando che è al corrente del passato di Moreau.

Il Paradiso delle signore: il segreto di Gloria potrebbe essere scoperto da Gemma

Nella quinta stagione della fiction di Rai 1, Gloria aveva rivelato ad Armando i motivi che l'avevano portata ad abbandonare Stefania ed Ezio. Molte delle chiacchierate fra la capocommessa e Ferraris sono avvenute all'interno del Paradiso e, in futuro, non è escluso che la coppia non si scambi altre confidenze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con l'arrivo di Gemma in negozio, la nuova Venere potrebbe origliare una conversazione fra i due colleghi e potrebbe scoprire la verità sul conto di Moreau.

Il Paradiso delle signore: le conversazioni di Gloria potrebbero essere ascoltate

Inoltre, nella puntata de Il Paradiso delle signore, andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, Armando Ferraris ha incontrato Ezio Colombo fuori dal negozio di vestiti e hanno parlato di Gloria.

In quell'occasione, nessuno sembrerebbe visto e sentito il papà di Stefania e il capomagazzino mentre discutevano. Prossimamente, però, Gemma potrebbe origliare qualche conversazione del compagno di sua mamma con Armando. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la verità sul passato di Gloria verrà a galla e se sarà proprio Gemma a fare sapere a Stefania la verità su sua mamma e sulla sua identità.