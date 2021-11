Le trame della soap Il Paradiso delle Signore stanno entrando nel vivo. Svolta significativa nel rapporto fra Agnese e Giuseppe. Nel corso delle prossime puntate, la signora Amato troverà una foto che raffigura un bambino tra gli effetti personali del marito. A quel punto le sarà tutto un po' più chiaro, e comprenderà la natura degli ammanchi dal libretto dei risparmi. La donna, certa del tradimento del coniuge, metterà Amato senior alle strette, e lui non potrà fare altro che confessarle la verità. Per la sarta non sarà affatto facile accettare che il marito abbia avuto un figlio con un'altra donna.

Del resto il loro rapporto aveva già delle crepe, tuttavia Agnese, da donna tradizionalista e religiosa, aveva cercato di salvare il matrimonio.

Devastata a causa delle menzogne del consorte, la madre di Tina e Salvatore finirà per cercare conforto in Armando, sempre pronto ad ascoltarla e consolarla. Agnese gli confiderà il tradimento del marito, causando la rabbia di Ferraris. I due uomini avranno un'accesa discussione, dopo la quale Giuseppe potrebbe pensare di vendicarsi del rivale, facendogli del male.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6: Agnese devastata per il tradimento

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Giuseppe dovrà fare i conti con le conseguenze dei propri errori.

L'uomo non solo ha ingannato la moglie per un lungo periodo, ma ha avuto anche una relazione extraconiugale dal quale è nato un figlio. Questo dettaglio, non trascurabile, sarà scoperto dalla signora Agnese tramite una fotografia ritrovata tra gli effetti del marito.

Per la donna non è affatto facile accettare che il coniuge le abbia nuovamente mentito.

Agnese è una donna all'antica, che crede nei saldi valori della famiglia, tanto da sopportare diversi soprusi da parte del consorte pur di mantenere in piedi il proprio matrimonio. Tuttavia questa volta non sarà disposta a soprassedere. La sarta del grande magazzino non sarà affatto intenzionata a cedere ai tentativi del marito per riconquistarla.

Il Paradiso, trame prossime puntate: scontro tra Armando e Giuseppe

Stando alle anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Agnese, addolorata a causa di ciò che ha scoperto, si confiderà con Armando. La donna gli racconterà di essere venuta a conoscenza del tradimento del marito. A questo punto, Ferraris, da tempo innamorato di lei, si infurierà con Giuseppe per quanto fatto alla donna. Armando affronterà il fedifrago, mostrandogli il suo profondo disprezzo. Fra i due ci sarà un'accesa discussione, che potrebbe avere delle ripercussioni in un futuro non troppo lontano. Amato, intanto, prenderà una decisione alquanto vigliacca.

L'uomo rassegnerà le dimissioni dal suo incarico al grande magazzino, e dirà ai figli di voler partire per la Germania per motivi lavorativi.

Giuseppe potrebbe meditare vendetta contro Armando

Come anticipano le trame de Il Paradiso delle Signore, Giuseppe sembrerà deciso a partire per la Germania, certo ce la moglie non vorrà perdonarlo. Agnese si arrabbierà ulteriormente, dato che riterrà vile il fatto che il marito non abbia raccontato la verità ai figli. Amato, al contempo, coverà sempre più rabbia nei confronti di Armando, ritenendo che sia stato proprio lui a convincere la moglie a non perdonarlo. Difatti, prima di lasciare Milano, Giuseppe potrebbe meditare vendetta nei confronti di Ferraris.

Dati i trascorsi poco limpidi del signor Amato, non sarebbe da escludere che possa fare del male al povero Armando, "colpevole" di essere sinceramente innamorato di sua moglie.

Non resta che aspettare i nuovi episodi de Il Paradiso per scoprire se effettivamente, e in quale modo, il Amato senior si vendicherà del magazziniere. È da sottolineare che si tratta di ipotesi, e non di anticipazioni certe di ciò che accadrà.