Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Nelle prossime puntate si entrerà nel vivo delle trame, che man mano diventano più intriganti. Una delle storylines più emozionanti di questa sesta edizione è quella che vede protagonista Gloria Moreau. L'attuale capocommessa è una donna dal passato doloroso: entrata in scena a metà della scorsa serie, si e poi rivelata essere la madre di Stefania. Tuttavia la ragazza crede che sua madre sia morta molti anni prima. Gloria, invece, è stata costretta ad abbandonare la figlia e il marito a causa di una denuncia ingiusta a suo carico.

La donna, dopo un soggiorno in Francia, è tornata in Italia per stare vicino a sua figlia, anche se non le ha svelato la sua vera identità.

Lo stesso Ezio, padre di Stefania, anche se inizialmente contrario, ha acconsentito che la moglie rimanesse a Milano per stare accanto alla figlia. La condizione, però, è che Moreau non dica mai alla ragazza di essere sua madre.

Gemma, figliastra di Ezio, nel frattempo assunta come nuova commessa de Il Paradiso delle Signore, potrebbe creare non pochi problemi. Inoltre potrebbe succedere che la ragazza comprende prima di qualcun altro la vera natura del legame fra la capocommessa e la signorina Colombo. Al momento si tratta solo di ipotesi e non di anticipazioni certe di ciò che accadrà.

Il Paradiso: Gloria non rivela a Stefania di essere sua madre

La storia di Gloria Moreau è una delle più appassionanti delle attuali trame de Il Paradiso delle Signore. La donna, apparentemente serena ed equilibrata, nasconde un passato molto travagliato. Gloria è la madre di Stefania Colombo, una delle Veneri del grande magazzino.

La ragazza sa che sua madre è morta quando lei era ancora un bambina. In realtà la signorina Moreau è stata costretta a lasciarla per via di un'accusa ingiusta a suo carico. La moglie di Ezio, per evitare di coinvolgere anche il marito in questa brutta faccenda, preferì svanire nel nulla. Nel frattempo, non avendo più sue notizie, Colombo ha raccontato a sua figlia che la madre fosse morta.

Gloria, però, è tornata per rivedere sua figlia e starle accanto, anche se non potrà recuperare il tempo perduto. Ezio, inizialmente, nel trovarsela di fronte dopo anni, non ha reagito molto bene. L'uomo, temendo che la presenza della consorte potesse destabilizzare la figlia, le ha intimato di partire nuovamente.

Ezio, però, notando l'affetto sincero che la ragazza nutre per lei, pur non sapendo il loro vero legame, ha cambiato idea. Gloria potrà rimanere al fianco di Stefania, ma non dovrà rivelarle di essere sua madre.

Gemma nuova Venere del grande magazzino

Nel corso delle puntate attuali de Il Paradiso delle Signore Gemma, la figlia della nuova compagna di Ezio, ha deciso di farsi assumere al grande magazzino come nuova commessa.

In questo modo la ragazza andrà a lavorare fianco a fianco della sua sorellastra, a cui finora non ha mostrato altro che il proprio aspetto peggiore.

Gemma è una giovane snob, manipolatrice e arrivista. Difatti fin dal primo incontro ha offeso Stefania, per la quale prova molta gelosia. La vicinanza sul posto di lavoro potrebbe, però, avvicinarle, anche se è difficile aspettarsi un cambiamento in positivo da parte di Gemma.

Il Paradiso, teorie: Gemma potrebbe intuire qualcosa di troppo

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, le due sorellastre si troveranno a lavorare fianco a fianco sotto la supervisione della signorina Moreau. In questo modo anche la stessa Zanatta avrà modo di conoscere meglio Gloria.

Tuttavia l'astuta ragazza potrebbe notare anche l'affiatamento fra la capocommessa e Stefania.

Del resto, Gemma ha già riferito ad Ezio e Veronica di aver visto che Moreau nutre un affetto sincero verso la sorellastra. Non sarebbe da escludere che, trascorrendo molto tempo insieme, la giovane Zanatta possa scoprire la vera natura del legame fra Stefania e Gloria. A quel punto, astuta e manipolatrice quale è, giocherà certamente bene le proprie carte.