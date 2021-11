Prosegue l'appuntamento con le storie d'amore, gli intrighi e le vicende familiari de 'Il Paradiso delle Signore 6', in onda attualmente dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Giunta alla sesta stagione (la quarta in formato daily), la soap continuerà a stupire i telespettatori con inattesi colpi di scena anche nelle puntate in programma nella settimana dal 15 al 19 novembre.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 15 al 19 novembre: Agnese intima a Giuseppe di andarsene

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore 6' dal 15 al 19 novembre rivelano che la tensione tra i coniugi Amato sarà sempre più evidente anche agli occhi di Tina che ancora non conosce l'amara verita sul padre.

Giuseppe, infatti, è diventato padre di un bambino avuto dalla sua amante in Germania. Agnese, dal canto suo, intimerà al marito di lasciare la casa. In seguito la donna si sfogherà con Armando, raccontandogli le sue pene. Nel frattempo, Anna accetterà l'invito di Salvatore, felice perché innamorato della giovane ma all'oscuro di ciò che sta avvenendo tra i suoi genitori. Intanto, Marco di Sant'Erasmo resterà per qualche tempo a Milano e avrà modo di incontrare casualmente Gemma Zanatta, diventato a tutti gli effetti una Venere del Paradiso.

Gemma è affascinata da Marco: Il Paradiso delle signore, puntate 15-19 novembre

Marco e Gemma mostreranno, sin da subito, un certo feeling, anche nel secondo incontro che avverrà mentre la ragazza si troverà al circolo con la madre, il compagno ed Ezio.

La giovane sarà sempre più affascinata dal nipote di Adelaide e cercherà di attirare la sua attenzione. Anche se mentalmente impegnata a pensare al ragazzo, la novella Venere continuerà ad essere gelosa di Stefania, tanto da non avvertirla della cena al circolo. Stando alle anticipazioni, la giovane Colombo, adirata per il tiro mancino della sorellastra, ne parlerà con il padre e Veronica, i quali decideranno di punire Gemma per ciò che ha fatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Marco si metterà a corteggiare una ragazza borghese e la contessa scoprirà il motivo dei comportamenti del giovane.

Giuseppe decide di partire: anticipazioni de Il Paradiso delle signore 15-19 novembre

Nelle puntate de 'Il Paradiso delle signore 6' in onda dal 15 al 19 novembre ci sarà spazio anche per Tina e Vittorio, il quale prometterà ad Agnese di prendersi cura della figlia.

Nel frattempo, la sarta non si mostrerà disposta a perdonare il marito e lo metterà di fronte ad una scelta: lasciare la famiglia oppure rivelare ai figli l'esistenza di un fratellastro. Giuseppe sceglierà di non raccontare nulla a Salvatore e Tina e dirà loro di volersi trasferire in Germania. L'uomo accetterà di andarsene, ma mediterà vendetta nei confronti di Armando. Intanto, Ludovica confesserà a Flora che il padre Achille era un truffatore, mentre Umberto convincerà la stilista sul fatto di non c'entrare nulla con la morte del genitore.