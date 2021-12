Le puntate di Blanca stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nel finale della quarta puntata della fiction è stato svelato il mistero che ruotava attorno al misterioso uomo che aveva piazzato delle telecamere nell'appartamento di Ferrando. Infatti, Nanni, amico della consulente di polizia stava monitorando la padrona di Linneo. Nei prossimi episodi della serie televisiva, però, si potrebbe scoprire che il cuoco amico di Blanca sia in realtà Sebastiano, l'ex fidanzato di sua sorella, accusato di averle fatto del male e averla uccisa.

Blanca: Ferrando viene spiata da Nanni, che potrebbe essere Sebastiano

Nel corso delle ultime puntate di Blanca un uomo si è introdotto a casa di Ferrando e ha piazzato alcune telecamere. Infatti, il misterioso personaggio ha spesso monitorato le mosse della consulente di polizia, guardando attraverso degli schermi, cosa facesse la donna. Nei minuti finali del quarto episodio della fiction di Rai 1, i telespettatori hanno scoperto che è stato Nanni a piazzare le telecamere a casa della collega di Michele Liguori. Infatti, durante i secondi conclusivi della puntata andata in onda lunedì 13 dicembre sul piccolo schermo, si è visto il cuoco, intento a spiare da uno studio la sua amica.

Blanca: Sebastiano, l'ex fidanzato della sorella di Ferrando potrebbe essere Nanni

Come mai Nanni spia Ferrando? Che interesse avrebbe un giovane cuoco, che ormai ha fatto breccia nel cuore della consulente di polizia, a monitorare Blanca attraverso delle telecamere inserite di nascosto in casa sua? Si potrebbe ipotizzare che lo chef possa essere, in realtà, qualcuno legato al passato della donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, fin dalla prima puntata, è stata raccontata la vita della sorella di Blanca, Beatrice, fidanzata con Sebastiano. Il cognato di Blanca aveva appiccato un incendio nel quale Beatrice era morta, mentre la collega dell'ispettore Liguori aveva perso la vista. Nanni potrebbe essere Sebastiano?

Blanca: il ritorno di Sebastiano nei panni di Nanni per dimostrare a Ferrando la sua innocenza

Se Nanni dovesse essere Sebastiano, come mai l'ex fidanzato di Beatrice è tornato? L'ipotesi più plausibile è che il cuoco sia tornato nella vita di Ferrando per dimostrarle di non avere fatto del male alla sua ex fidanzata. Sicuramente, lo chef sta nascondendo qualcosa alla consulente di polizia e, pertanto, nelle prossime puntate il mistero sul perché Nanni spia Blanca verrà svelato e tutti i nodi verranno al pettine. Non resta che attendere il finale della prima stagione, per scoprire se la vicenda legata al cuoco verrà risolta o se il mistero verrà svelato nella seconda stagione.