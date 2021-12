I colpi di scena nella soap Il Paradiso delle signore sono sempre dietro l'angolo e spesso sorprendono i nostri amati protagonisti proprio quando stanno vivendo un periodo di relativa tranquillità. Che ne sarà di Agnese e Armando? E soprattutto, siamo proprio certi che Giuseppe, una volta scoperta la relazione della moglie, se ne stia zitto e buono in Germania? A noi pare davvero improbabile.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Agnese e Armando felici

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate Il Paradiso delle signore, raccontano che la signora Amato vivrà un periodo di grande serenità.

Ormai il peggio sembra alle spalle. Agnese ha sofferto tanto in questi mesi. Ha scoperto la doppia vita di Giuseppe, sopportando le umiliazioni di Salvatore pur di non far perdere quel briciolo di onore al marito. Ha taciuto la verità per proteggere i suoi figli, sacrificando la sua stessa felicità. Ma non solo: ha anche allontanato Armando, l'uomo che davvero ama e che l'ha sempre tenuta su un palmo di mano.

Dopo aver parlato con Vittorio e dopo il malore che l'ha colpita all'improvviso, Agnese si è decisa a rivelare tutto. Finalmente, le bugie di Giuseppe sono venute a galla in tutta la loro viltà. E la signora Amato si è lasciata andare tra le braccia di Armando, il suo posto sicuro.

Sarà un Natale magico per Agnese e Armando, il primo che passeranno insieme a Tina e Salvatore.

Non lo sarà altrettanto quello di Giuseppe, che immaginiamo non se la passi proprio bene in Germania. Ma cosa succederà una volta che Amato verrà a sapere come stanno le cose?

Giuseppe all'oscuro della relazione tra Agnese e Armando

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle signore, vedremo Armando e Agnese felici e innamorati.

Ma fino a quando durerà questo idillio?

Ci sembra strano che Giuseppe non venga a sapere della reazione della moglie e, soprattutto, del fatto che Tina e Salvo siano venuti a conoscenza delle sue bugie. Il signor Amato non la prenderà di certo bene e non si esclude che possa tornare a Milano per 'sistemare le cose'. Ma c'è anche un altro retroscena.

Agnese torna con Giuseppe? Anticipazioni Il Paradiso delle signore

Certo, Giuseppe ha tradito Agnese e questo è assodato. Ma se Petra avesse mentito? Sui social, molti telespettatori hanno ipotizzato che Petra e Girolamo si siano messi d'accordo con la storia del figlio illegittimo per estorcere denaro a Giuseppe.

Posto che comunque il signor Amato ha sbagliato e ha calpestato la dignità e la fiducia di Agnese in più occasioni - senza dimenticare la truffa al grande magazzino ai danni di Vittorio - non è da scartare la possibilità che rientri in città per riprendersi ciò che considera suo.

E se l'ipotesi della truffa architettata da Petra e Girolamo si dovesse rivelare esatta, Agnese potrebbe anche perdonare il marito e tornare con lui, come del resto ha già fatto in passato.

Non resta che attendere le nuove puntate Il Paradiso delle signore per scoprire come si evolveranno le trame.

Ricordiamo che i nuovi episodi della soap torneranno su Rai 1 al consueto orario a partire da lunedì 3 gennaio 2022.