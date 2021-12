La serie televisiva Blanca sta avendo ottimi ascolti e sta appassionando il pubblico di Rai 1. Nella serata di lunedì 20 dicembre andrà in onda la quinta puntata della fiction. Nel penultimo episodio della prima stagione, Blanca Ferrando sarà in pericolo perché continuerà ad ignorare che Nanni la sta spiando. Inoltre, il caso trattato nella puntata sarà legato, per qualche motivo, al passato di Michele Liguori .

Blanca, quinta puntata del 20 dicembre: Nanni continua a spiare Ferrando

Nei minuti conclusivi della quarta puntata di Blanca c'è stato un colpo di scena.

Infatti, Ferrando, dopo avere baciato Michele Liguori , si è recata da Nanni . La consulente di polizia è andata nel ristorante dove lavora il suo amico cuoco, chiedendogli un'altra occasione e la coppia si è baciata. Da qualche puntata, inoltre, Blanca è stata monitorata e tenuta sotto controllo, attraverso telecamere piazzate da un uomo in casa sua. Purtroppo, a sua insaputa, è proprio Nanni che sta spiando Ferrando . Le anticipazioni della quinta puntata, che andrà in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 20 dicembre, rivelano che la persona che sta osservando la vita di Blanca vorrà farle del male.

Blanca, trama 20/12: Ferrando e Michele Liguori indagano sulla scomparsa di una giovane donna

Nel frattempo, durante la quinta puntata della prima stagione di Blanca, Ferrando e Liguori hanno a che fare con un nuovo caso. Infatti, una giovane dottoranda di ingegneria è scomparsa. In quel momento, Michele avrà a che fare con un episodio legato al suo passato, perché la vicenda su cui deve indagare è collegata a quanto gli è accaduto in precedenza.

Il principale sospettato della scomparsa della donna sarà Piccardo , un petroliere potente.

Blanca, episodio 20/12: la mamma di Liguori difende Piccardo

Come già svelato nei precedenti episodi, la mamma dell'ispettore è un'avvocatessa. Infatti, in precedenza, Michele si era già rivolto a sua madre per chiederle di difendere suo zio durante le indagini sul caso della morte di un giovane avvenuta in un palazzo di proprietà della sua famiglia.

In quell'occasione, però, la mamma di Liguori non aveva accettato di occuparsi di un familiare. Nella puntata di Blanca, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata del 20 dicembre, però, sarà la madre di Michele a difendere Piccardo e questa cosa porterà a galla i contrasti che ci sono fra l'ispettore e sua mamma. Non resta ancora che attendere la quinta puntata della fiction Rai, per scoprire come proseguiranno le vicende di Blanca Ferrando e Michele Liguori e se la consulente di polizia si accorgerà di quello che Nanni sta facendo alle sue spalle.