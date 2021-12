Emerge un altro importante retroscena nella soap Il Paradiso delle signore riguardo Gloria: come fa a essere così ricca? Il fatto che la bella e misteriosa Moreau sia una delle benefattrici della riffa organizzata da Vittorio Conti al grande magazzino non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori più attenti.

È stato Ezio a mettere al corrente Veronica del fatto che Gloria sia una delle più importanti donatrici dell'evento benefico, lasciandola senza parole. Che cosa sta nascondendo ancora la capo commessa?

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Gloria è molto ricca

Gloria è entrata nella soap Il Paradiso delle signore diverso tempo fa, quando ancora si aggirava con fare sospettoso al grande magazzino sperando di non essere vista da zia Ernesta. Puntata dopo puntata, è emerso come Gloria fosse la madre di Stefania e che era stata costretta ad abbandonarla quando era molto piccola per evitare di finire in carcere.

Dopo la sua lunga permanenza in Francia, la bella Moreau è arrivata a Milano per poter riabbracciare sua figlia, ma senza rivelarle la sua identità. Poi è comparso Ezio e per lei è stato un colpo al cuore: non solo non l'ha perdonata ma si è anche ricostruito una famiglia e ora è pronto a sposarsi.

Sembra che ci siano ancora molti misteri nel passato di Gloria. Ora si apprende che è una delle cinque benefattrici della riffa messa in piedi da Vittorio, ma come fa a essere così ricca?

Gloria potrebbe essere un'ereditiera

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ezio ha messo al corrente Veronica del fatto che Gloria è una delle benefattrici dell'evento organizzato da Vittorio per aiutare i poveri di Don Saverio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Zanatta vorrebbe dare il suo contributo donando un prezioso piatto, ma Ezio la ferma: non è abbastanza. Messa da parte l'idea, Veronica riflette sulla situazione di Gloria: come fa una capo commessa ad avere tutti quei soldi? L'ipotesi che sia una ricca ereditiera si fa strada.

Ezio cerca di cambiare argomento e il suo imbarazzo è ben visibile.

Il signor Colombo fa sempre più fatica a tenere nascosta a Veronica, Stefania e Gemma la vera identità di Gloria.

Veronica scopre che Gloria è la ex moglie di Ezio? Anticipazioni Il Paradiso delle signore

Insomma, le trame si fanno sempre più interessanti. Ora che Ezio ha deciso di sposarsi, deve dimostrare di essere vedovo e presentare il certificato di morte della sua ex moglie. Pare davvero improbabile che tutto fili liscio e che non ci sia qualche colpo di scena pronto a cambiare tutto.

Ezio è troppo vulnerabile e il peso di una bugia così importante potrebbe fargli commettere un errore. Anche la minima distrazione sarebbe fatale. Pertanto sembra molto probabile che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore Veronica venga a sapere chi è realmente Gloria.