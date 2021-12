La situazione di Agnese sarà destinata a peggiorare nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda mercoledì 8 dicembre 2021 svelano che la povera signora Amato, pressata da una condizione di stress ormai incontrollabile, finirà per combinare un guaio. Una distrazione che rischierà di causare danni incalcolabili al grande magazzino, tanto che Vittorio esorterà Agnese a prendersi una pausa.

Nel frattempo, il rapporto tra Stefania e Gemma si rafforzerà ulteriormente, specie dopo che Veronica ha affidato alla giovane Colombo il non facile ruolo di vegliare sulla turbolenta figlia.

Di mezzo c'è Marco, l'ambiguo nipote di Adelaide che sta corteggiando Gemma e indispettendo Stefania.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 63 di mercoledì 8 dicembre 2021

Se Tina ha cercato di comprendere le ragioni di sua mamma Agnese, altrettanto non si può dire di Salvatore che, al contrario, si è allontanato da casa furioso. La verità su Giuseppe e sulla sua doppia vita non è ancora venuta a galla, nonostante i consigli di Armando. Ferraris ha notato quanto sia soffrendo la sua Agnese e vorrebbe che quest'incubo finisse, tanto più per lei che non ha alcuna colpa e che si sta immolando per salvare la faccia del marito davanti ai suoi figli. Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese combinerà un guaio: lascerà il ferro acceso all'atelier.

Una distrazione molto grave, visto che un cortocircuito rischia di mandare in fiamme l'intero grande magazzino.

Stefania mette i bastoni tra le ruote a Marco

Nell'episodio di mercoledì, Gemma non nasconderà la propria attrazione per Marco. A vigliare sulla giovane Zanatta sarà Stefania, preoccupata dal fatto che il misterioso Sant'Erasmo possa farla soffrire.

Stefania di certo non stima Marco, sin da quando ha letto l'articolo sullo sfratto dei poveretti talmente ignobile da costargli il posto di lavoro. La giovane Colombo, decisa a far emergere la vera natura di Marco, gli metterà i bastoni tra le ruote rendendogli la permanenza al Paradiso piuttosto difficile.

Per fortuna, l'incidente all'atelier viene arginato ma Agnese ha combinato comunque un guaio che potrebbe costarle il posto di lavoro.

Salvatore continua a non apprezzarla e, dulcis in fundo, la povera signora Amato sarà in ansia per l'avvicinarsi dell'operazione di Tina. E così, come svelato dalle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore, tutto questo stress influirà sulla sua salute psicofisica.

Anche al grande magazzino è tempo di preparare gli addobbi di Natale e le Veneri non vedono l'ora di allestire l'albero. Questa magica atmosfera, in particolare, porta Dora ad avvicinarsi a Nino.