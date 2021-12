Sta arrivando il Natale anche per Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni raccontano che le atmosfere magiche di questo periodo porteranno tante novità, anche se non tutte positive. Agnese ritroverà la pace liberandosi la coscienza dal peso delle bugie di Giuseppe, che l'hanno allontanata da Tina e Salvatore. Flora passerà le vacanze in America, lasciando da parte - almeno per il momento - le sue indagini su Adelaide e Umberto. Per Salvatore non sarà un Natale felice, visto che Anna prenderà una decisione molto dolorosa che lo riguarda. Chi, invece, potrebbe avere il regalo più bello della sua vita, potrebbe essere Gloria.

Il Paradiso delle Signore e la magia del Natale

Gloria è arrivata al grande magazzino con un grande cesto. Dentro ci sono dei sacchettini che profumano di sandalo. Una fragranza che ammalia le Veneri, con la divisa rossa in occasione delle feste natalizie. La dolce Moreau ha avuto un'idea: oltre a due capi, le clienti saranno invitate a comprare anche un altro vestito, sciarpa o paio di guanti che verrà regalato a chi ne ha più bisogno.

Mentre le Veneri annusano quei deliziosi sacchettini, ecco che entra Ezio. Ha una strana luce negli occhi quando vede Gloria. Il profumo di sandalo risveglia i suoi sensi e il signor Colombo fa un tuffo nel passato, facendo capire a Gloria di non averla mai dimenticata, anche se in modo molto sottile.

Stefania scopre che Gemma è sua mamma? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore

Nei nuovi episodi della soap Il Paradiso delle signore, Gemma vivrà il suo primo Natale in compagnia di Stefania. Dopo un inizio a dir poco burrascoso, le due ragazze hanno imparato a conoscersi e volersi bene, come due vere sorelle. Ora che la famiglia allargata si è riunita, perché non regolarizzare il rapporto tra Ezio e Veronica?

Questo sarà il desiderio di Gemma.

Tuttavia, Ezio non sembra essere così sicuro di restare con la sua compagna. I suoi occhi non mentono ed è chiaro che sia ancora legato a Gloria. Il profumo di sandalo che ha avvolto il grande magazzino sembra averlo fatto ritornare nel passato, quando era felice con lei e non immaginava che le cose andassero in quel modo.

Gloria ha inventato che la tradizione dei sacchettini di sandalo fosse legata al suo periodo passato in Francia, ma così non è. Fa parte della sua vita passata con Ezio e Stefania, prima che fosse stata costretta a scappare. Il desiderio della bella Moreau ''È così grande che farebbe piegare l'albero'', come ha detto alle sue amate Veneri.

Ovviamente Gloria si riferisce a Stefania, che ancora non sa nulla. E se quel profumo risvegliasse anche in lei i ricordi dell'infanzia? Sarebbe un modo bellissimo per far ritrovare mamma e figlia. Chissà che il desiderio di Gloria non divenga realtà molto presto.