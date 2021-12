Dopo la pausa per le festività, Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 il 3 gennaio 2022 con puntate da non perdere. Ci sarà grande caos a casa Colombo. Gemma non vorrà parlare a Veronica di Marco e, nello stesso tempo, inizierà a capire che anche a Stefania piace l'affascinante Sant'Erasmo. Non a caso, nell'episodio del 24 dicembre la giovane Colombo è riuscita per un soffio a nascondere il regalo di Natale che le ha fatto Marco. Un regalo che l'ha resa felice, anche se non riesce ad ammetterlo a se stessa.

A tenere alta l'attenzione sarà la coppia formata da Ezio e Veronica.

I due devono sposarsi, ma c'è un piccolo particolare: Ezio deve presentare il certificato della presunta morte dell'ex moglie. Una moglie che invece c'è ancora e che gironzola vicinissimo a Veronica, ignara di tutto. A movimentare le acque, sarà l'arrivo inaspettato di zia Ernesta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: zia Ernesta parla con Ezio

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio 2022, Gloria dirà ad Ezio che zia Ernesta è al corrente di tutto. Del resto, solo lei può validare il certificato della sua presunta morte. Occorre definire bene i dettagli, la questione è di estrema delicatezza.

Ezio decide così di incontrare Ernesta. I due parlano di Gloria, ma ecco che qualcuno li spia.

Inevitabilmente, la verità sulla reale identità della misteriosa Moreau è vicinissima al venire a galla, con tutte le conseguenze del caso. Ma come reagirà Veronica?

Veronica ed Ezio potrebbero dirsi addio nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Ci sarà dunque un bel caos a casa Colombo e non sarà facile per Ezio mantenere il segreto mentre promette amore a Veronica.

Ma pensiamoci bene: Zanatta è sempre stata ingannata dal suo futuro marito, che le sta nascondendo anche ora la vera identità di Gloria.

La povera Moreau soffre in silenzio, aspettando l'inesorabile momento in cui Ezio convolerà a nozze con l'uomo che ancora ama. Tuttavia, la persona misteriosa che ha ascoltato il discorso tra Colombo ed Ernesta potrebbe mandare a monte il matrimonio.

Se Veronica venisse a sapere che Ezio le ha mentito per tutto questo tempo sull'identità di Gloria, sarebbero guai. È molto probabile che non riesca a passare sopra una cosa tanto grave e che, delusa dall'uomo che doveva sposare, decida di lasciarlo per sempre. A quel punto, Gloria avrebbe campo libero per provare a riconquistare la fiducia di Ezio, e chissà che non accada in un attimo ciò che non è successo per anni di rancore e silenzi.

Stefania e Marco possibile nuova coppia

Occhio anche alla giovane Colombo, che sta iniziando a guardare Marco con occhi diversi. Lo stesso Sant'Erasmo avrebbe potuto usare Gemma per arrivare a Stefania, un abile giochino che gli consentirebbe di raggiungere il suo vero obiettivo.

Non escludiamo che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Marco e Stefania capiscano di essersi innamorati, lasciando la povera Gemma al palo.