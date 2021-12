Arrivano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 gennaio 2022 delle puntate che inaugureranno il nuovo anno. Che cosa succederà ai nostri amati protagonisti? La programmazione riprenderà come di consueto dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove si possono vedere le repliche.

Occhi puntati su Stefania che sembra aver cambiato decisamente idea sul conto di Marco dopo il regalo ricevuto, un regalo che dimostra quanto in realtà la conosca bene e sia vicino alle sue aspirazioni. In bilico il matrimonio di Ezio e Veronica, visto che a Milano tronerà zia Ernesta.

La vera identità di Gloria è molto vicina al venire a galla. Tina, invece, sente Sandro che cerca di lei ma pare proprio sia decisa a non concedergli una seconda possibilità.

Il Paradiso delle signore anticipazioni settimana 3-7 gennaio 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore svelano che Tina ripenserà alla sua operazione. Dopo aver dedicato del tempo a mamma Agnese, ora è tempo di pensare a lei e di sottoporsi all'intervento. Fissa così la data, ormai è fatta.

Salvatore ha riconquistato Anna e Irene, sua figlia, gli dimostra tutto il suo affetto regalandogli un bel disegno. Nientre potrebbe rendere più felice il buon Salvo.

Ludovica costretta a separarsi da Marcello

Caos a Villa Bergamini, visto che Marcello e Ludovica vengono a sapere che sta per arrivare Flavia. La mamma di Ludovica non sa della sua relazione e dunque occorre agire al più presto affinché non succeda il finimondo. La bella Brancia tace mentre Barbieri torna a vivere, almeno per il momento, sotto lo stesso tetto di Armando.

Peccato che Flavia trovi una cravatta in una stanza e che, ovviamente, chieda spiegazioni alla figlia. Ne seguirà un litigio piuttosto acceso.

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, vedremo Gloria distrutta dopo aver visto l'anello al dito di Veronica. Tutto però può ancora succedere dopo l'arrivo di zia Ernesta.

La sua presenza è indispensabile per dimostrare la presunta morte di Moreau.

Tina respinge Sandro

Sandro telefona all'improvviso a casa Amato e cerca Tina. La giovane Amato non ha però intenzione di parlargli e così chiede di essere coperta.

Nel frattempo, Adelaide ha modo di rivedere Flavia al Circolo e tra le due inizia una sorta di guerra fredda, memore dei vecchi rancori. Fiorenza non perde tempo per rivelare alla mamma di Ludovica che la figlia è fidanzata con Marcello. Ciò non farà altro che inasprire i rapporti tra madre e figlia, come è facile immaginare.

Stefania e Marco sempre più vicini, anticipazioni Il Paradiso 3-7 gennaio 2022

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore ci sarà un notevole avvicinamento tra Stefania e Marco che inizieranno a capirsi e ad accettarsi, forse oltre la semplice amicizia.

I due formeranno una coppia perfetta sul lavoro e chissà che non lo diventino anche sul fronte sentimentale.

Infine, Ezio e zia Ernesta hanno modo di parlare della situazione di Gloria ma qualcuno li spia. La verità su Moreau è seriamente a rischio.