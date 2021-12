Si complica la posizione di Adelaide e Umberto ne Il Paradiso delle signore. Flora continua a essere certa di poter risolvere il giallo che ancora aleggia sulla morte di suo padre Achille ed è pronta a fare giustizia. Per arrivare il suo obiettivo, farà di tutto. Nella puntata andata in onda il 9 dicembre, Umberto si è accorto del malumore della giovane Ravasi, così le ha chiesto che cosa avesse e la furba Flora gli ha fatto credere di essere ancora turbata dal loro bacio, ''un bacio che non si può dimenticare così facilmente''.

Guarnieri è d'accordo con lei ed è innegabile che ne sia attratto, con grande rabbia di Adelaide.

Abbiamo poi visto Flora trafficare con la cassaforte dello studio di Umberto, con ovvie intenzioni. Che cosa succederà dunque nelle prossime puntate?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Flora scopre la combinazione della cassaforte

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre, la tenace Ravasi scoprirà la combinazione della cassaforte di Umberto. Qui è contenuto il prezioso fascicolo di Gallo, comprato da Umberto a caro prezzo per non far venire a galla la verità sulla morte di Achille.

Non basterà ad arrivare alla soluzione del caso. Flora, invitata da Ludovica a lasciar perdere le indagini, partirà per l'America in occasione delle feste natalizie.

E se fosse proprio lì il tassello mancante? Ciò che è certo, è che tra non molto la polizia verrà informata della reale dinamica dei fatti e i Guarnieri verranno incastrati.

Adelaide vince su Flora? Le anticipazioni Il Paradiso delle signore

Come svelano gli spoiler dei prossimi episodi, la giovane Ravasi arriverà alla soluzione del caso.

Adelaide sarà costretta a fuggire con l'Iterpol alle sue calcagna, mentre Umberto resterà a Milano. La contessa sarà assente per circa un mese, periodo che servirà a Vanessa Gravina - la sua magistrale interprete - a mantenere fede ai suoi impegni teatrali.

Ma attenzione, perché Adelaide rientrerà a Milano. Sembra davvero impossibile che la contessa venga catturata dalla polizia, la soap perderebbe una delle colonne portanti.

È ipotizzabile che Umberto riesca a trovare un modo per salvare la cognata, come del resto aveva già fatto in passato.

In un' intervista l'attore Roberto Farnesi aveva anticipato che Umberto avrebbe dovuto vedersela con gli inquirenti e con un successivo processo. Guarnieri ha potere, ha soldi e importanti conoscenze, è riuscito a fermare Cosimo e anche l'arguto investigatore Gallo. Dunque, ha tutti i mezzi a sua disposizione per togliere dai guai Adelaide. Se così fosse, che ne sarà di Flora? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.