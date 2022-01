Importanti novità accadranno nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, Ezio sarà sommerso dai sensi di colpa e vorrà raccontare a Veronica che la sua ex moglie è la signorina Moreau. Grazie all'arrivo di zia Ernesta, Colombo potrà finalmente ottenere il certificato di morte presunta di Gloria e potrà convolare a nozze con la Zanatta. Come visto nei precedenti episodi, però, è palese che la zia Ernesta vuole riconciliare Ezio e la sua ex moglie. Tuttavia, la signora potrebbe aver mentito sulla testimonianza e ciò provocherebbe l'allontanamento tra il nipote e la mamma di Gemma.

Il Paradiso delle Signore, Gloria si confida con Ernesta

Le vicende legate al grande magazzino milanese degli anni sessanta continuano a sorprendere i telespettatori italiani. Nel corso delle recenti puntate si è assistito ad un ritorno del tutto inaspettato. La zia Ernesta è tornata a Milano per fare un favore al nipote: testimoniare la scomparsa di Gloria. Grazie a quel certificato, infatti, il padre di Stefania potrà finalmente convolare a nozze con Veronica e consolidare l'amore che prova nei suoi confronti. Il direttore della Ditta Palmieri, però, non era a conoscenza del fatto che la zia e Gloria si fossero già incontrati. Durante la quinta stagione della fortunata soap, infatti, la capo commessa si era confidata con la zia, confermando di essere tornata per rimanere accanto alla figlia.

Dunque, la signora è da sempre stata al corrente del ritorno della Moreau e non poteva che esserne felice, sperando che un giorno madre e figlia potessero riconciliarsi.

Scoperta questa notizia, il padre di Stefania inizierà a sentirsi in colpa. Da una parte, vorrà raccontare alla compagna la vera identità della sua ex moglie, dall'altra, però, non vorrà rovinare il suo rapporto con lei.

Il Paradiso 6, Ernesta tenta di riconciliare Ezio e Gloria

L'arrivo della zia Ernesta ha portato una ventata di aria fresca all'interno della nuova famiglia Colombo. Stefania ha finalmente trascorso qualche ora con la donna che si è presa cura di lei durante la sua adolescenza. La giovane Venere ha rivelato alla zia di essere contenta del matrimonio tra il padre e Veronica, anche se non ha mai smesso di pensare alla madre che lei crede essere morta.

Le parole della giovane Venere hanno fatto commuovere la signora che si è sentita in colpa per non averle ancora rivelato che la sua mamma è viva ed è Gloria Moreau. Come visto in una recente puntata, la zia Ernesta ha provato in tutti i modi di convincere Ezio a pensare bene a quello che stava facendo. La signora vorrebbe che il nipote perdoni Gloria e che riunisca la sua famiglia, per l'amore di Stefania. La domanda che a quel punto è sorta a milioni di telespettatori è stata: Ernesta ha davvero testimoniato la scomparsa di Gloria?. Probabilmente la signora ha mentito al signor Colombo e ciò potrebbe far si che il matrimonio tra Veronica ed Ezio venga annullato.