In Un posto al sole, Rossella Graziani e Riccardo Crovi (Mauro Racanati) hanno iniziato una romantica ma complicata storia d'amore. La dolce Ross, affranta e delusa per la fine del matrimonio dei suoi genitori, si è lasciata conquistare dalla leggerezza e da quel pizzico di follia di Crovi, che le ha fatto tornare il sorriso. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, fino a quando i due fidanzatini non sono andati in vacanza a Bolzano. Quella che doveva essere una pausa da tutto, si è rivelata l'inizio di un incubo. Riccardo è stato costretto a rispondere alle insistenti domande di Rossella, ma pare non le abbia detto tutta la verità.

Secondo le anticipazioni di Upas delle puntate di questa settimana, Virginia avrà un confronto faccia a faccia importante con Ross nel quale sarà decisa a rivelarle il tassello mancante.

Un Posto al sole anticipazioni: Virginia tormenta Rossella

Nelle prossime puntate di Upas, Virginia non nasconderà l'intenzione di riconquistare Riccardo. La ex di Crovi avrà anche un faccia a faccia con Rossella non provo di conseguenze.

Pare infatti che Virginia voglia mettere al corrente Ross di tutta la verità sulla sua storia con Riccardo. Ebbene sì, pare proprio che il furbo Crovi abbia solo tentato di calmare le acque con la povera Rossellina per prendere tempo.

Rossella scopre la verità su Virginia e Riccardo? Upas spoiler

Dopo aver visto Riccardo discutere animatamente con Virginia, Rossella ha preteso spiegazioni. Crovi, dopo aver temporeggiato per qualche giorno, è stato costretto a dirle che si tratta della sua ex fidanzata, con la quale è in cattivi rapporti per la storia finita molto male.

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Virginia dirà chiaramente a Riccardo di voler tornare con lui. A quel punto, Crovi dovrà per forza rivelare a Rossella un'altra parte mancante di verità, ovvero che Virginia è la sua ex moglie.

In questo momento, Rossella è in completa confusione. Da una parte ha molta paura di soffrire e di rivivere i momenti terribili della fine della sua storia con Patrizio, ma dall'altra sta provando a fidarsi delle parole di Riccardo.

La stessa Silvia l'ha spronata a vivere questa relazione con più leggerezza, dando tempo al tempo.

Secondo le indiscrezioni sul web, pare che le cose non stiano proprio così. Diventa sempre più concreta la possibilità che Virginia e Riccardo siano in realtà ancora sposati e che sia siano presi una pausa di riflessione. Sarà questo il grande segreto che Virginia ha intenzione di dire a Ross nel faccia a faccia che avranno nelle puntate di Upas che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio? Staremo a vedere.