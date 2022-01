Arrivano le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore 6 dal 7 all'11 febbraio 2022 con tantissimi colpi di scena. Due matrimoni sono in bilico: quello di Ezio e Veronica e di Maria e Rocco. Intanto, a Milano arriva Fernando Torrebruna, un affascinante rampollo che, alla vista di Ludovica, perde completamente la testa. Al Circolo l'attenzione è tutta per lui e Fiorenza non perde tempo per portarlo dalla sua parte. Nel frattempo, Armando viene a conoscenza di una notizia molto preoccupante su Rocco e ne parla immediatamente con Agnese: le nozze con Maria sono a rischio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7-11 febbraio 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nella seconda settimana di febbraio, svelano che Veronica scoprirà che è stata Gemma a inviare la lettera anonima a Gloria. Stefania nota il nervosismo della sorellastra, ma non ne capisce il motivo.

Nel frattempo, Dante continua con il suo piano volto a rovinare Vittorio. Questa volta le sue intenzioni sono precise: sottrarre Il Paradiso a lui e al socio Umberto. La situazione rischia di andare fuori controllo.

Arriva Fernando e si invaghisce di Ludovica

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, a Milano arriva Fernando, un uomo ricchissimo e molto affascinante.

Flavia e Fiorenza lo conoscono e anche Dante ne ha sentito parlare. Il rampollo rimane subito affascinato da Ludovica, che gli ricorda incredibilmente la moglie defunta.

Armando scopre un fatto poco piacevole su Rocco e ne parla con Agnese, la quale non nasconde la sua preoccupazione. Entrambi capiscono che le nozze dEl giovane con Maria sono a rischio e pensano a come risolvere le cose.

Il voltafaccia di Vittorio nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Tra Tina e Vittorio sembravano esserci tutti i presupposti per una bella storia d'amore, ma così non sarà. Sandro è rimasto a Milano per riconquistare la moglie, nonostante abbia scoperto la sua relazione extraconiugale con Conti.

Salvatore e Agnese sono ovviamente dalla parte di Sandro, ma anche Vittorio dopo aver fatto pace con Recalcati, lo aiuta a mettere in atto un piano per riavere il cuore di sua moglie.

E così Tina si sentirà rifiutata in maniera del tutto inaspettata da Conti.

Infine, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Ezio e Gloria saranno sempre più vicini e Veronica temerà che il suo matrimonio vada in fumo. Nessuna notizia per quanto riguarda Adelaide, sparita nel nulla dopo l'interrogatorio su Ravasi che l'ha spinta ad allontanarsi dalla città in fretta e furia.