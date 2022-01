Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell’episodio andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 4 gennaio sono state raccontate le vicende legate a Ezio, Gloria e Veronica. Infatti, c’è grande attesa per scoprire se la verità sul matrimonio fra Colombo e la capocommessa verrà a galla. Nel corso degli episodi trasmessi in televisione, Ezio ha sempre pensato che sua moglie l’avesse abbandonato, perché non l'avrebbe amato veramente, ma qualcosa potrebbe cambiare prossimamente. A tal proposito, il direttore commerciale della Palmieri potrebbe avere un ripensamento e non sposare più Veronica, dopo avere capito che Gloria è sempre stata innamorata di lui.

Il Paradiso delle signore: Veronica dà in mano l’anello di fidanzamento di Ezio a Gloria

Nell’episodio 77 de Il Paradiso delle signore, Veronica è andata nel negozio dove lavora sua figlia Gemma per comprare dei guanti. In quell’occasione, la compagna di Ezio è stata servita da Gloria e, provando l’accessorio, ha tolto il suo anello di fidanzamento, dandolo in mano alla capocommessa. Vedendo il pegno d’amore di suo marito, Moreau ha avuto un momento di smarrimento ed ha manifestato sofferenza, al punto che anche Zanatta se n'è accorta.

Il Paradiso delle signore: Gloria soffre e Ezio se ne accorge

Dopo avere servito la fidanzata di suo marito, Gloria si è recata in magazzino, dove si è confidata con Armando e ha iniziato a piangere per la sofferenza che le ha provocato vedere l’anello di Veronica.

A quel punto, Ezio è arrivato all’improvviso e ha notato sua moglie turbata. Il papà di Stefania, pertanto, ha poi raggiunto in negozio la capocommessa, chiedendole delucidazioni riguardo al suo stato d'animo. A quel punto, Moreu ha tergiversato non rivelando al marito i suoi sentimenti e il suo stato d’animo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle signore: le parole di Veronica fanno capire ad Ezio che Gloria soffre per lui

Una volta rientrato a casa, Ezio è stato informato dalla sua compagna di quanto accaduto. Infatti, Zanatta ha rivelato che Gloria ha avuto un momento di sofferenza quando ha visto il suo anello. A tal proposito, la mamma di Gemma ha ipotizzato che la capocommessa del negozio di moda potesse essere giù di morale per essere arrivata alla sua età senza avere un compagno e creato una famiglia.

A quel punto, il direttore commerciale della Palmieri ha collegato i pezzi mancanti del puzzle, riuscendo quindi a capire che il turbamento che aveva notato in sua moglie era legato all’anello della sua fidanzata. Cosa farà ora il marito di Gloria? Tornerà sui suoi passi? Il papà di Stefania è riuscito a comprendere che la mamma di sua figlia lo ama ancora? Ezio rinuncerà a Veronica per riunire la sua famiglia? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se i genitori di Stefania torneranno insieme.