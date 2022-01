La Juventus sta cercando di rinforzarsi in questa sessione di mercato di gennaio, molti sono i nomi sul taccuino di Cherubini. Il primo obiettivo pare essere Mauro Icardi, l'attaccante argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Zakaria è il primo nome relativo al centrocampo.

Icardi resta il primo obiettivo per l'attacco, in alternativa piacciono Scamacca e Milik

Il mercato di gennaio è appena iniziato e molte squadre si stanno preparando per rinforzare le proprie rose. La Juventus insieme alla Fiorentina e all' Atalanta è una tra le squadre più attive, I bianconeri infatti,devono cercare di trovare un attaccante.

Secondo alcune indiscrezioni Morata sarebbe vicino all' intesa con il Barcellona. Nelle ultime ore però, sembrerebbe che Massimiliano Allegri, abbia detto che almeno fino al 12 gennaio il giocatore dovrà restare a Torino, per quel giorno c'è in programma la Supercoppa Italiana contro l'Inter. Prima di dare l'ok alla cessione (che alla fine potrebbe anche non avvenire) bisogna trovare il sostituto.

Si stanno facendo molti nomi in entrata: il primo obiettivo sul taccuino di Cherubini è Mauro Icardi, l'argentino non sta trovando spazio al Psg e secondo varie indiscrezioni, avrebbe detto sì al trasferimento fino a giugno.

Oltre a Icardi, l' altro nome che sta circolando è quello di Scamacca, su di lui però c'è la forte concorrenza dell'Inter.

Vlahovic, invece, non dovrebbe muoversi da Firenze in questa sessione e sarà un discorso per giugno. Gli altri profili che interessano sono quelli di Milik, anche se il Marsiglia avrebbe rifiutato la proposta di scambio con Kaio Jorge, poi c'è quello, circola anche il nome di Lacazette dell'Arsenal.

Zakaria primo nome per il centrocampo, De Ligt incedibile

Oltre a Icardi in casa bianconera si starebbe valutando anche la possibilità di arrivare a un centrocampista, Zakaria è la pista più concreta percorribile a gennaio.

In uscita restano sempre possibili le cessioni di Ramsey e Rabiot, da cui si potrebbe ricavare un tesoretto da poter reinvestire subito.

Da valutare con molta attenzione è la situazione relativa ad Arthur, il brasiliano non sta giocando molto e sembrerebbe intenzionato a lasciare Torino, per cercare di tornare in nazionale.

In difesa De Ligt, è seguito da diverse squadre come ad esempio dal Chelsea: ma la Juventus, sembrerebbe intenzionata a non cedere il difensore, considerato uno dei pilastri per il futuro.

Incerti i destini di Rugani e Kulusevski, su quest'ultimo ad esempio c'è il forte interesse del Marsiglia, i bianconeri valutano lo svedese almeno suo 35 milioni.

Come potrebbe giocare la Juve se arriva Icardi

Approfondiamo come potrebbe giocare la nuova Juventus, se dovesse realmente arrivare Icardi.

In porta confermato Szczesny, mentre in difesa sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Alex Sandro (con Pellegrini in alternativa).

Locatelli sarebbe il punto fermo del centrocampo con ai suoi fianchi Danilo e uno tra Rabiot e Bentancur. In attacco spazio a Chiesa e Dybala che supporterebbero appunto il nuovo arrivato Mauro Icardi. Kean sarebbe la prima alternativa all'attaccante argentino, ma ci dovrebbe essere minutaggio anche per Kaio Jorge.

La formazione tipo: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Danilo Locatelli, Bentancur (Rabiot), Chiesa, Dybala, Icardi.