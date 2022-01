Cosa succede nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 10-14 gennaio 2022? Le anticipazioni di Upas raccontano che la presenza di Virginia a Napoli creerà molti problemi a Rossella, che si troverà davanti a un ostacolo molto difficile da superare. L'ex moglie di Riccardo, infatti, ha intenzione di svelare un segreto che riguarda il suo passato. Nel frattempo, Patrizio sarà sconvolto dall'atteggiamento di Clara, che sembra aver trovato la forza di voltare pagina. Attenzione all'episodio di venerdì, quando vedremo Patrizio perdere completamente il controllo.

Un Posto al sole, le anticipazioni settimanali

Nelle nuove puntate, ci sarà ampio spazio per vedere come evolverà la relazione tra Rossella e Riccardo, in crisi dopo la vacanza a Bolzano. Crovi ha provato ad accorciare le distanze, ma deve fare i conti con la presenza ingombrante di Virginia, disposta a tutto per marcare il territorio.

Intanto, Franco si troverà in difficoltà sia con Bianca - trista per la lontananza di mamma Angela - che con Nunzio, mal disposto a sottostare alle rigide regole dei cantieri. Ferri si lamenterà con Boschi, facendogli presente l'atteggiamento poco professionale che tiene il figlio sul posto di lavoro.

Virginia pronta a svelare il segreto su Riccardo

Non sarà una settimana facile per Rossella che, finalmente, avrà un importante faccia a faccia con Virginia.

L'ex di Crovi le rivelerà il segreto che sta gelosamente custodendo?

Stando agli spoiler di Un posto al sole della settimana, Riccardo non sarà disposto a rinunciare a Rossella e così proverà a chiarirsi con lei, ma senza grandi risultati. Ormai, sembra che Rossella abbia perso la fiducia che aveva riposto in lui non senza difficoltà.

Problemi anche per Silvia, che si accorgerà di quanto Guido sia imbarazzato nel vederla accanto a Giancarlo. La tormentata Graziani sarà così costretta a prendere una decisione.

Patrizio provocato da Alberto perde il controllo

Clara sembra aver voltato pagina, seppur con tanta sofferenza. A complicare le cose, la sua difficile situazione economica.

Ma ecco che Alberto coglie la palla al balzo e le fa una proposta inaspettata.

Attenzione alla puntata di Un Posto al sole che andrà in onda venerdì 14 gennaio: Patrizio, stanco delle continue provocazioni di Palladini, perderà completamente il controllo.

Infine, nei nuovi episodi settimanali, Samuel proverà a riavvicinarsi a Speranza, ma la giovane sarà ancora piuttosto confusa riguardo i suoi reali sentimenti.

Marina, invece, noterà suo malgrado che l'affinità tra Lara e Roberto cresce sempre di più ma si impegnerà a stare accanto a Fabrizio, nel bel mezzo dell'ennesimo guaio al pastificio.