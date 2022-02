Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Da quando Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) ha origliato l'accesso faccia a faccia tra la madre Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e Gloria Moreau (Lara Komar) nulla è stato più lo stesso per la nuova cavallerizza del Circolo. Gemma, difatti, in un colpo solo ha carpito due segreti sulla capo commessa del grande magazzino meneghino: Gloria è la madre di Stefania Colombo (Grace Ambrose) nonché la moglie di Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Spinta da un moto di rabbia e impulsività, Zanatta junior ha inviato una lettera minatoria a Moreau, per poi pentirsene poco dopo. Gemma, però, potrebbe vendicarsi del patrigno Ezio per aver mentito a Veronica, svelando a Stefania la verità su Gloria nella speranza che la giovane Colombo tagli i ponti col padre.

La scoperta di Veronica sul passato di Ezio

Il rapporto sentimentale tra Veronica ed Ezio sta risentendo di diversi alti e bassi, specialmente a seguito dell'amara scoperta da parte della signora Zanatta che il compagno e Gloria sono marito e moglie. Giungere a tale verità non è stato affatto semplice per Veronica, la quale ha dovuto indagare per conto proprio, sino ad addentrarsi furtivamente in casa della capo commessa, trovando una foto che confermasse il passato amoroso tra Ezio e Moreau.

Le menzogne di Ezio, che sino a quel momento aveva provato a dribblare i sospetti della compagna, hanno lasciato spazio a un'inevitabile confessione dell'uomo.

Gemma ha inviato una lettera minatoria a Gloria

Scoperta la verità su Ezio e Gloria, Veronica ha cercato immediatamente un confronto con Moreau e tale scambio di vedute è stato origliato da Gemma.

Quest'ultima, quindi, ha scoperto la reale identità della capo commessa e ha deciso di inviare alla stessa una missiva anonima colma di minacce.

La lettera, com'era facile intuire, ha terrorizzato non poco Gloria, la quale dapprima ha cercato sostegno morale in Armando, per poi provare a scoprire chi si celasse dietro tali minacce facendosi aiutare dalla zia Ernesta (Pia Engleberth).

Gemma si è pentita poco dopo della sua sciocca azione intimidatoria verso la capo commessa.

Spinta da uno spirito di rivalsa nei riguardi di Ezio, Gemma potrebbe rivelare alla sorellastra la verità su Gloria

L'omertà mista a menzogne messa in campo da Ezio per non far scoprire a Veronica di essere sposato con Gloria ha inevitabilmente incrinato il rapporto tra Colombo e Zanatta.

Gemma sta notando che la madre sta soffrendo non poco e, come se non bastasse, che Gloria ed Ezio si stanno riavvicinando sempre di più.

A tal proposito, la giovane Zanatta potrebbe vendicarsi del patrigno confessando a Stefania la verità su Gloria, sperando che la Venere tagli i ponti con Ezio per averle sempre detto che sua madre è morta.