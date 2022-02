Venerdì 4 febbraio è andato in scena al Teatro Augusteo di Napoli, la prima nazionale del nuovo spettacolo del comico napoletano Paolo Caiazzo “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?“. L'opera andrà in scena nel teatro partenopeo fino a domenica 13 febbraio.

Questo spettacolo è un ampliamento del progetto dell'attore "Le lezioni di DaD" che ha avuto successo sui social durante il lockdown. La differenza della storia sta che in questo caso è stata coinvolta la famiglia del prof di lettere. In particolare, durante lo spettacolo si assisterà agli imprevisti della quotidianità, in quanto si cercherà di trasmettere un chiaro messaggio di ilarità, ma allo stesso tempo anche di riflessione sulla vita.

Grande successo per la commedia di Caiazzo che ha fatto ridere e riflettere allo stesso tempo

Il comico napoletano ancora una volta non ha deluso le aspettative non ha deluso le aspettative ed è riuscito nel duplice obiettivo di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Poi, al fianco di Paolo Caiazzo c'è Daniela Ioia, bravissima attrice che interpreta la moglie del professore e un pò anche tutte le donne durante il periodo del lockdown. Il terzo incomodo invece è rappresentato dall'attore Giovanni Alloca. Quest'ultimo è il cognato del protagonista che durante tutta l'opera è riuscito ogni volta ad interrompere i momenti seri come le sue convinzioni che sono sempre l'opposto della verità.

Grande merito per la riuscita dello spettacolo “Ehi… Prof!

Posso venire la prossima volta?” va dato anche al “web-addicted” Daniele Ciniglio, amato e allo stesso tempo odiato dal professore di lettere, amato ed odiato dal professor Caiazzo, anche a causa della relazione che intraprende con la figlia che è interpretata magistralmente da Lucienne Perreca.

Altra grande presenza comica è rappresentata dalla vicina di casa Mina, interpretata da Mery Esposito.

Quest'ultima durante lo spettacolo farà sempre più spesso parte dei quadretti familiari di casa Caiazzo in un ruolo di “vicina impicciona”.

Inoltre, a dare ancora più valore all'opera i protagonisti di "Quelli della DAD". Questi ultimi hanno interpretato le storie di tanti giovani e delle realtà che hanno vissuto e stanno continuando a vivere in questi tempi di pandemia.

Trama Ehi prof posso venire la prossima volta

Il tema principale di questo spettacolo teatrale di Paolo Caiazzo, è la pandemia e i mesi lockdown in casa che hanno messo la maggior parte degli italiani di fronte ad una sfida molto difficile: cioè la permanenza forzata in casa.

Il protagonista della commedia è un professore di lettere che non riuscirà ad adattarsi alla DAD. Proprio per questo motivo, ad un certo punto il prof avrà delle allucinazioni e si immaginerà i suoi studenti in casa.

Allo stesso tempo il protagonista dovrà convincere anche forzatamente con sua moglie, sua figlia e il cognato ed anche con loro ci saranno tanti problemi di vita quotidiana da risolvere.