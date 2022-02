La quarta serata del Festival di Sanremo 2022, in onda venerdì 4 febbraio, si è svolta all'insegna delle cover. Gli artisti in gara hanno cantato e suonato pezzi nazionali e internazionali del passato, dagli anni '60 agli anni '90. Qualcuno ha anche scelto di farsi affiancare da un ospite musicale. A valutare le performance, tutte le giurie: il pubblico da casa con il televoto, la Giuria Demoscopica 1000, la sala stampa. Sul palco dell'Ariston, accanto ad Amadeus, l'attrice Maria Chiara Giannetta. Superospiti Lino Guanciale e i Pinguini Tattici Nucleari, in collegamento dalla nave.

Inaspettato l'ingresso in scena di Jovanotti, che si è esibito nella cover di Gianni Morandi, che alla fine ha vinto la serata.

Di seguito i nostri approfondiamo i nostri giudizi.

Noemi, Giovanni Truppi, Yuman, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Emma, Gianni Morandi, Elisa e Achille Lauro

Noemi - (You make me feel like) A natural woman di Aretha Franklin 8

Finalmente Noemi nella sua dimensione artistica, musicale e stilistica. Una potenza assurda. Perfettamente graffiata e sporca.

Giovanni Truppi ft Vinicio Capossela e Mauro Pagani - Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè 6

Fabrizio De Andrè torna idealmente nella sua terra, la Liguria. Anche se in fondo non l'ha mai lasciata. Atto rivoluzionario è averlo portato sul palco dell'Ariston.

Due grandi maestri accanto a Giovanni Truppi, ma la cover non rende giustizia all'originale.

Yuman ft Rita Marcotulli - My way di Frank Sinatra 4

Una canzone con un'identità netta che diventa anonima. Sarebbe stato meglio se anche questa l'avesse cantata Noemi.

Le Vibrazioni ft Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - Live and let die di Paul McCartney 6

Beppe Vessicchio al pianoforte rassicura la platea e il pubblico a casa.

Ma Sophie e Sarcina creano una bell'atmosfera da live club, tipicamente beatlesiana. Due stilose presenze sceniche.

Sangiovanni ft Fiorella Mannoia - A muso duro di Pierangelo Bertoli 8

Fiorella Mannoia con l'estrema umiltà che contraddistingue i più grandi artisti decide di accompagnarlo senza eclissarlo. Sangiovanni ha un bel muso duro.

E sì, i capolavori come questi annullano tutte le barriere.

Emma ft Francesca Michielin - Baby one more time di Britney Spears 8

L'esibizione divide, essendo il pezzo probabilmente più storico degli ultimi anni. Emma e Francesca scelgono di non fare drug and drop, e omaggiare l'essenza del brano e di Britney Spears. Il risultato è strepitoso ragazze.

Gianni Morandi fr Jovanotti e Mousse T - Medley 9

Momento di show altissimo: Jova Beach Party a Sanremo. Non possono essere ammesse critiche, i superospiti della serata sono Gianni Morandi e Jovanotti. Fuori gara, fuori competizione. E infatti ha vinto la serata.

Elisa - What a feeling di Irene Cara 8

Le cover riescono quando diventano il vero termine di paragone.

Elena D'Amario e Elisa fanno Flashdance meglio di Flashdance.

Achille Lauro ft Loredana Bertè - Sei bellissima di Loredana Bertè 9

Struggente. Achille Lauro che si inginocchia a Loredana Bertè, quasi sottovoce le dice Sei bellissima, è la cosa più nobile ed emozionante vista su uno schermo o ascoltata in una radio. Una morsa nello stomaco. Un colpo positivo al cuore.

Matteo Romano, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri e Michele Bravi

Matteo Romano ft Malika Ayane - Your song di Elton John 6

Due timbri vocali che si intersecano bene. Bisogna chiudere gli occhi per apprezzarne il sapore.

Irama ft Gianluca Grignani - La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani 10

Voto 10 al coraggio.

Rock'n roll, una performance di questa imprevedibile portata è degna solo di un poeta maledetto. Irama preoccupato, nonostante l'angoscia di un tempo interminabile, la porta a casa. O meglio, lo porta a casa.

Ditonellapiaga e Rettore - Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli 5

Questo è il punto in cui il pezzo in gara è meglio della cover. Ditonellapiaga accademica, Rettore stecca.

Iva Zanicchi - Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva 5

Applausi per Milva.

Ana Mena ft Rocco Hunt - Medley di Il mondo di Jimmy Fontana, Figli delle stelle di Alan Sorrenti e Se mi lasci non vale di Julio Iglesias 6

La platea in sala da ballo, Ana Mena e Rocco Hunt sul palchetto del dopo matrimonio.

Gli invitati si scatenano dopo il "sì". Piacevolmente karaoke neomelodico/flamenco.

La Rappresentante di Lista ft Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra - Be my baby delle The Ronettes 7

Dopo il neomelodico, la festa rimane per pochi intimi: amici e testimoni. Nel garage con la strobosfera che gira sul tetto. Un collettivo alieno, catapultato sulla terra da spazi paralleli.

Massimo Ranieri ft Nek - Anna verrà di Pino Daniele 4

Nek deve tenere l'intonazione per entrambi. Non azzarda neanche un'armonizzazione. Massimo Ranieri è in difficoltà.

Michele Bravi - Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi di Lucio Battisti 4

Niente. Non si libera. Non apre. Questo pezzo si sfoga, si libera. Michele Bravi no. Quel che rimane è una brutta sensazione di angoscia.

Mahmood e Blanco, Rkomi, Aka 7even, Highsnob e Hu, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Tananai

Mahmood e Blanco - Il cielo in una stanza di Gino Paoli 5

Blanco deve ringraziare Mahmood, il suo falsetto e tutto ciò che ne consegue armonicamente. Il confronto era arduo con questa pietra miliare che ha di suo una magia esagerata.

Rkomi ft Calibro 35 - Medley Vasco Rossi 4

Manca l'attitude di Vasco Rossi. Rkomi ci prova, ma non basta presentarsi a petto nudo per fare provocazione. Alla fine fa fare le flessioni ad Amadeus.

Aka 7even ft Arisa - Cambiare di Alex Baroni 5

Al contrario del compagno di scuola "Amici", Aka viene oscurato quasi totalmente da Arisa che decide di strafare. A un certo punto, senza nessuna emotività, diventa una gara a chi va più su.

Non è quasi parso un duetto.

Highsnob e Hu ft Mr Rain - Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco 6

Se Hu avesse cantato da sola, ci saremmo innamorati di lei. Mr Rain in panchina, Highsnob fa quel che può.

Dargen D'Amico - La bambola di Patty Pravo 3

Il voto più basso del registro è per Dargen. Come recita la canzone: "No ragazzo, no".

Giusy Ferreri ft Andy dei Bluvertigo - Io vivrò senza te di Lucio Battisti 3

Giusy in apnea. Le insegnanti di canto saranno in protesta.

Fabrizio Moro - Uomini soli dei Pooh 9

In tonalità originale, Fabrizio Moro le prende tutte: intensità, note, arrangiamento. Impeccabile. Affascinante. In ascesa, sera dopo sera.

Tananai ft Rose Chemical - A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà 3

Al di sotto delle aspettative. Di fatto la serata delle cover finisce con Fabrizio Moro.