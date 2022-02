Problemi in arrivo per Umberto nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni raccontano che l'assenza di Adelaide darà modo a Umberto e Flora di passare molto tempo da soli, tempo che li avvicinerà inevitabilmente dopo il bacio che si sono scambiati tempo fa e che hanno cercato di dimenticare, anche se con scarsi risultati. La passione li travolgerà, in una notte romantica non priva di conseguenze. Nel frattempo, Dante continuerà a tramare per sottrarre Il Paradiso a Vittorio e Guarnieri, vendetta che ha intenzione di portare a termine a qualsiasi costo.

E non si fermerà a questo, perché vorrà nella sua vita anche Marta, che tornerà in un modo ancora ignoto nella vita di Conti. In tutto questo caos si intrometterà Fiorenza, personaggio chiave che avrà tra le mani la prova principe per far arrestare Umberto. Ecco in che modo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni febbraio: Flora e Umberto complici e amanti

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, raccontano che una notte di passione avvicinerà Flora e Umberto. Guarnieri sa bene quanto Flora sia attratta da lui e penserà bene di sfruttare questo amore a suo vantaggio.

Dante vuole soffiare Il Paradiso a Vittorio e Umberto, così da portare a termine la vendetta che ha in mente da quando è tornato a Milano.

Guarnieri non lo permetterà mai e così chiederà alla giovane Ravasi di andare a cena con Romagnoli per scoprire cosa abbia in mente.

L'abile Romagnoli, che di manipolazione è un maestro, non si farà ingannare così facilmente e così riuscirà a strappare una confessione a Flora, che si farà sfuggire un particolare importante.

Umberto le ha scritto una lettera nella quale è messa nero su bianco la verità sulla morte di Achille.

Fiorenza entra di nascosto a Villa Guarnieri

Dante racconterà tutto a Fiorenza, che non perderà tempo per intrufolarsi a casa di Umberto e mettere le mani sulla lettera che scrisse a Flora.

Cosa farà ora la perfida Fiorenza?

Se quella lettera finisse nelle mani degli inquirenti, per il commendatore sarebbero guai. La nostra ipotesi è che, con quella prova abbia in mente di ricattare Umberto, facendosi consegnare Il Paradiso.

Umberto, però, non è di certo un uomo che cede ai ricatti. Tuttavia, Fiorenza avrà in mano la sua confessione e potrebbe farlo arrestare per quanto accaduto a Ravasi, verità che i telespettatori stanno ancora aspettando di conoscere, visto che il commendatore e la contessa non ne hanno ancora fatto parola, fornendo a tutti versioni completamente diversi. Non resta che attendere, e si saprà ogni cosa.