Uno dei giocatori finito al centro dei rumors di mercato negli ultimi giorni è Davide Frattesi. L'Inter non vorrebbe privarsene ma la grande abbondanza a centrocampo potrebbe portare a fare delle riflessioni qualora dovesse arrivare una proposta interessante. Si è parlato di un possibile scambio con la Juventus per Federico Chiesa, ma il classe 1997 è una soluzione più a parametro zero per l'anno prossimo anziché per l'immediato. Un altro club italiano che, però, potrebbe fare un tentativo per il centrocampista nerazzurro è la Roma, che cerca un innesto importante in mezzo al campo.

La Lazio intanto è alla ricerca di un esterno offensivo importante da regalare a Marco Baroni dopo l'addio di Felipe Anderson. I biancocelesti si stanno guardando intorno e l'ultimo nome accostato al club di Claudio Lotito sarebbe quello di Vitor Roque, che vuole lasciare il Barcellona per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi in Catalogna.

Roma su Frattesi

La Roma si sta guardando intorno alla ricerca di un innesto importante in mezzo al campo, in particolare un centrocampista che possa garantire un buon numero di gol, bravo negli inserimenti. Indicazioni che possono rispondere perfettamente al nome di Davide Frattesi, che lo scorso anno, pur avendo giocato pochissime partite da titolare, alla fine ha chiuso il campionato con sei reti e tre assist all'attivo, oltre ad un gol segnato in Champions League.

L'Inter non vorrebbe privarsi di lui, anche perché ha comunque fatto la differenza quando è stato chiamato in causa ma vista la grande abbondanza dinanzi ad una proposta importante potrebbe cambiare idea. I nerazzurri, chiaramente, lo lascerebbero partire solo per realizzare una plusvalenza e, dunque, servirà un'offerta da almeno 40 milioni di euro, che farebbe realizzare una plusvalenza di quasi 10 milioni di euro.

Le due contropartite per l'Inter

Roma che potrebbe avere anche due contropartite che possono interessare all'Inter. Uno è Edoardo Bove, che potrebbe prendere il posto proprio di Frattesi all'interno della rosa nerazzurra come alternativa in mezzo al campo. L'altro giocatore, invece, è Paulo Dybala, da sempre pallino di Giuseppe Marotta e che andrebbe a coprire l'esigenza in attacco della squadra di Inzaghi.

Non è da escludere che i giallorossi possano mettere sul piatto entrambi, valutati 30 milioni complessivamente, e 10 milioni di conguaglio economico. In caso contrario il club di Friedkin potrebbe offrire uno dei due e un conguaglio sui 20 milioni più bonus.

Lazio su Vitor Roque

La Lazio questa estate ha perso pedine importanti come Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile. In attacco è arrivato Noslin, ma inevitabilmente verrà fatto qualcos'altro. E uno dei nomi finito nel mirino dei biancocelesti è quello di Vitor Roque, che preme per lasciare il Barcellona anche per giocare con maggiore continuità. C'è ancora distanza tra le due società visto che il Barça ha già rifiutato 20 milioni e il 50% sulla futura rivendita visto che a gennaio lo ha acquistato per 40 milioni dall'Athletico Paranaense e non può permettersi una minusvalenza così importante.

Il ragazzo ha fatto sapere che tra varie opzioni per il suo futuro, quella dei biancocelesti sarebbe la sua preferita e questo potrebbe favorire l'accordo. Vedremo se la Lazio sarà disposta ad arrivare a 30 milioni, abbassando la percentuale sulla futura rivendita o magari imbastendo il tutto sul prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.