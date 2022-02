Il Paradiso delle signore si avvia verso il finale di questa sesta stagione di grande successo, che continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena.

Al centro delle nuove trame ci saranno le vicende del perfido Dante Romagnoli che continuerà a portare avanti il suo piano: intende togliere potere a Vittorio e Umberto e, per farlo, non si farà problemi a colpirli sulla gestione del grande magazzino.

Vittorio rischia di fallire nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che in vista di questo finale di stagione, Dante riuscirà a portare a segno la prima parte del suo losco piano ai danni di Umberto e Vittorio.

Ricattando il commendatore, farà in modo che gli ceda le quote della gestione del grande magazzino: in questo modo Dante si ritroverà a gestire il negozio assieme a Vittorio Conti e, al tempo stesso, eviterà di mettere nei guai Umberto e la contessa Adelaide, dato che conosce tutta la verità sul caso Ravasi.

Ma non è finita qui, perché il vero obiettivo di Dante sarà quello di colpire il suo nemico Vittorio Conti. Dopo avergli portato via la moglie, intende metterlo nei guai e in grande difficoltà anche sul lavoro.

Dante potrebbe togliere il negozio a Vittorio Conti

Così, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6, non si esclude che Dante possa riuscire a mettere a segno il suo piano crudele e spietato, che mira a conquistare la piena gestione del grande magazzino.

Dopo aver sottratto ad Umberto le sue quote del negozio, la prossima mossa di Dante potrebbe essere proprio quella di togliere potere a Vittorio e, in questo modo, portarlo al fallimento.

Insomma un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante per Vittorio Conti, il quale potrebbe rischiare seriamente di ritrovarsi vittima di un sonoro fallimento e di dover rinunciare a quello che di più caro ha in questo momento: il suo amato grande magazzino, che ha visto nascere e crescere nel corso degli anni, assieme a Marta.

Marta e Vittorio si ritrovano nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore 6?

Dopo la partenza della donna, che ha scelto di trasferirsi in America per questioni lavorative, Vittorio si è dedicato "anima e corpo" al grande magazzino e, adesso, potrebbe veder sfumare e svanire tutti i suoi sacrifici.

Ma, in questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, non è da escludere neppure un ritorno in scena proprio di Marta.

L'attore che veste i panni di Dante, parlando di quello che sarebbe accaduto nel corso delle nuove puntate del 2022, aveva parlato anche di un triangolo sentimentale che lo avrebbe visto protagonista assieme a Marta e Vittorio, per un finale a dir poco "esplosivo" di questa sesta stagione della soap.