Visibile in chiaro su Real Time dal 16 febbraio scorso, l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista sembra aver trovato anche in questa nuova stagione la coppia “trainante”, quella in grado di emozionare e interessare maggiormente il pubblico che da casa si sta sempre più appassionando alle vicende delle tre coppie decise da parte dagli esperti del programma (Mario Abis, Nada Loffreddi, Andrea Favaretto).

Una coppia che suscita interesse

Alle prese con il viaggio di nozze, la coppia tutta piemontese costituita da Giorgia Bracco da Mondovì e da Gianluca Ferrara di Torino, pare essere sinora quella che maggiormente ha coinvolto il pubblico a casa, anche per via delle “scintille” che sin dal fatidico “sì” non sono mancate.

Complici anche due caratteri diametralmente opposti: assai sicuro di sé lui, quanto un po' insicura e sensibile lei, i due neo sposini non hanno nascosto la propria parziale “delusione”, almeno inizialmente, per l’esito del lavoro svolto dagli esperti del programma; i quali, occorre ricordarlo, hanno riscontrato tra i due un 76% di affinità.

Delusione, o almeno parziale insoddisfazione, evidenziatasi sin dal giorno della cerimonia, con Giorgia apparsa molto contrariata per l’eccessiva spavalderia, o sicurezza a seconda dei punti di vista, mostrata dal futuro marito. Dissapori che hanno condotto i due a un acceso confronto sin dal momento del matrimonio al buio e che sono proseguiti in luna di miele.

Un viaggio di nozze turbolento

Nel corso del loro viaggio di nozze i due hanno proseguito sulla medesima lunghezza d’onda che aveva caratterizzato la celebrazione della tanto attesa cerimonia matrimoniale. A calare il carico pesante, in particolar modo, ha provveduto Gianluca che nel corso di una delle prime cene in quel di Tropea, località scelta per loro quale destinazione della luna di miele, ha evidenziato una “freddezza” e un apparente cinismo, o schiettezza, dichiarando a Giorgia di non essere stato colpito dal suo lato estetico dichiarandole: “Tu pensi che mi attiri per il tuo lato estetico?

Per me non è così, stai serena, visto che è una cosa che ti turbava. Diciamo che il lato estetico per me è sempre stato importante, con te non è la cosa che mi ha colpito".

Parole che hanno causato il deciso risentimento della ragazza di Mondovì che, probabilmente, risponderà a tono nei prossimi episodi, all'affronto subito.

Ora ci sarà la convivenza

Un avvio in salita dunque per la coppia piemontese che, come le altre due del programma, dal prossimo episodio sarà chiamata al difficile compito della convivenza mensile.

Al termine di essa la coppia poi dovrà prendere la non facile decisione circa il proseguimento o meno dell'esperienza nuziale.