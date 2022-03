Prosegue la messa in onda televisiva di Matrimonio a prima vista. Conclusasi l’esperienza del viaggio di nozze che ha consentito loro di entrare maggiormente in confidenza e intimità e di rompere il ghiaccio, è cominciata per le coppie di sposi del programma in onda su Real Time la delicata fase della convivenza.

Contemporaneamente a ciò è anche tempo per loro della classica reunion nel corso della quale gli sposi e le spose della trasmissione, rigorosamente separati, avranno modo di condividere le proprie considerazioni circa la loro esperienza matrimoniale e confrontarsi su ciò.

Tempo di primi bilanci

Archiviata la luna di miele, quindi, è tempo di convivenza per le coppie in gara e anche di reunion, un’occasione per i protagonisti di confrontarsi e di tirare le prime somme di questa insolita esperienza del matrimonio al buio. Forse la coppia più “intrigante”, quella composta da Giorgia e Gianluca, avrà modo di confrontarsi con gli altri sposi. In occasione della riunione con gli altri concorrenti, i due confideranno di aver avuto dell’intimità durante il viaggio di nozze. Tuttavia nel corso dell’incontro con gli altri sposi, Gianluca ammetterà di essere incerto circa la stabilità della sua relazione con Giorgia, ammettendo che non sa se questo rapporto possa resistere alla prova del tempo.

Una sensazione che appare confermata dalla convivenza, che vedrà Giorgia stare sempre sulle sue con Gianluca che dovrà spronarla per cercare di farla entrare in sintonia con lui. Cristina e Mattia, già alle prese con la “grana” della crociera di lei, esporranno con candore e sincerità la propria situazione alle altre coppie, affermando che ancora non ci è stata intimità tra loro, pur restando ottimisti circa il buon esito della relazione.

Alle altre spose, Cristina confesserà inoltre tutta la sua preoccupazione circa la settimana che trascorrerà lontana da Mattia. Ultima coppia, quella forse che ha vissuto la luna di miele in maniera più allegra e spigliata, quella composta da Giorgia e Antonio, la cui relazione appare essere ancora in “friendzone”. Non a caso la giovane reatina ammetterà alle altre due spose di non sentire ancora quel trasporto necessario per far decollare la relazione, pur cominciando a essere attratta dal marito.

Stesso discorso farà il giovane salentino agli altri sposi, sentendosi dire schiettamente da Gianluca che la loro è la coppia con meno possibilità di successo; parole che feriranno il neosposo. L’avvio della convivenza, tuttavia mostrerà dei piccoli ma sensibili passi avanti nel cementare l’intesa tra il pugliese e la reatina.

Appuntamento mercoledì 9 marzo

Le situazioni di coppia vanno quindi sempre più evolvendosi, con i protagonisti che nella prossima puntata si addentreranno nelle difficili dinamiche della convivenza.

Per sapere chi tra loro riuscirà a superare questa prova, non resta che attendere la prossima puntata di “Matrimonio a prima vista”, su Real Time ogni mercoledì in prima serata.