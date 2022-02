Dopo aver debuttato il 26 gennaio 2022 in prima visione assoluta su Discovery Plus, il 16 febbraio la nuova stagione di "Matrimonio a prima vista - Italia" ha fatto il suo esordio anche in “chiaro” su Real Time con le prime due avvincenti puntate. Selezionate da tre esperti (Mario Abis, Nada Lofreddi e Andrea Favaretto) le tre coppie hanno detto il fatidico “sì”.

Approfondiamo ora cosa le attenderà nel prossimo appuntamento, quello di mercoledì 23 febbraio.

Le coppie in 'luna di miele'

Nella puntata visibile su Real Time il 23 febbraio, le tre coppie avranno un primo banco di prova nel viaggio di nozze che, come già accaduto nella scorsa edizione, le vedrà protagoniste in Italia.

Un’occasione, quella della “luna di miele” per consentire ai protagonisti di conoscersi meglio e rompere il ghiaccio dopo l'insolita prova del matrimonio al buio. Sono diverse le vicissitudini che dovranno affrontare e che, tra alti e bassi, tentativi di approccio fisico e freddezza emotiva, le vedrà messe a dura prova e protagoniste di vivaci discussioni.

Tra incomprensioni e prove di dialogo

La prima coppia a essersi sposata, quella formata dai piemontesi Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, vivrà la propria luna di miele nella splendida Tropea, in Calabria dove, dopo un inizio turbolento, i due inizieranno a rompere gli indugi. In particolar modo Gianluca, che dopo essere stato troppo provocatorio nei confronti di Giorgia, inizierà a mostrarsi più protettivo e comprensivo rendendola di conseguenza più rilassata e serena.

Tuttavia l’inizio del loro cammino verso un possibile futuro insieme, non sarà dei migliori proprio per un eccesso di attenzioni che non andranno troppo a genio a Giorgia.

L'altra coppia in gara, quella formata dal brianzolo Mattia Viteritti e dalla bresciana Cristina Cadei Danesi, sarà “catapultata” sulla costiera amalfitana quale location del proprio viaggio di nozze.

Dopo un’iniziale “freddezza” da parte di Cristina nei confronti di Mattia, da lei ritenuto troppo “vecchio”, i due riusciranno a superare le incomprensioni con la giovane bresciana che, grazie al dialogo, incomincerà a vedere il marito con occhi diversi. Un feeling che si farà sempre più forte al punto di aver modo, tra un’escursione e l’altra, di approfondire la loro conoscenza esternando una voglia sempre più forte di contatto fisico.

Infine la coppia formata dalla reatina Giorgia Rosati e dal leccese Antonio Quarta che nella cornice delle Dolomiti cercheranno di continuare la loro conoscenza che, dopo un iniziale prima impressione tutt’altro che favorevole, comincerà a farsi più forte. Così, sempre all’insegna del divertimento e degli scherzi, i due neo sposi proveranno a diventare una coppia ma, forse anche per la troppa ilarità, tra i due non scoccherà la fatidica scintilla che porta all’approccio fisico anche per il muro che Giorgia innalzerà davanti ai tentativi di Antonio. Un atteggiamento che rischierà di mantenere il rapporto tra i due nel solo ambito di una bella amicizia e nulla più.