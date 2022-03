Si appresta a tornare in onda su Sky dal prossimo 10 marzo Pechino Express, il reality game itinerante che vedrà la partecipazione di dieci coppie vip che dovranno sfidarsi in diverse gare per concludere la giornata e trovare riparo e pernottamento presso le case dei luoghi visitati.

Chi di loro sarà più abile e fortunato ad aggiudicarsi le varie sfide, potrà succedere a Nicole Rossi e Jennifer Poni, alias “le collegiali”, le trionfatrici dell’edizione 2021 del programma.

Un nuovo itinerario

Lasciata la Cina, palcoscenico della passata edizione, l’itinerario 2022 del gioco vedrà i partecipanti percorrere “La rotta dei sultani” che li vedrà protagonisti sulle strade della Turchia, dell’Uzbekistan e della Giordania.

Un percorso assai gradito al riconfermato Costantino Della Gherardesca che, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, non ha celato il proprio entusiasmo circa le tappe del reality, dichiarando che la Giordania, meta finale del programma, è un Paese che ama moltissimo, destinato a breve a divenire una gettonatissima meta turistica.

Sul ritorno in video di “Pechino Express”, invece, il conduttore ha dichiarato tutta la propria emozione per questa nuova esperienza, affermando che si avvertiva la necessità di tornare a viaggiare dopo un momento difficile come quello causato dalla pandemia di questi ultimi due anni. Sui concorrenti il conduttore ha invece affermato che è molto importante, per loro, tornare a vivere, tramite la partecipazione al reality, quel senso di spensieratezza proprio del gioco.

Alla domanda su chi vincerà il programma, Costantino ha affermato che trionferà chi sarà capace di mettersi in gioco e in grado di sfruttare le occasioni come, ad esempio, quella di trovare un passaggio la sera prima dell'arrivo di tappa.

Dieci le coppie in gara

Svelato anche il cast di questa nona edizione, che vedrà in gara dieci coppie di personaggi famosi, pronte a darsi battaglia sulla “rotta dei sultani” per aggiudicarsi la vittoria finale.

Ma ecco coloro che animeranno questa edizione di “Pechino Express”: Alex Schwazer e Bruno Fabbri, gli “Atletici”; Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I fidanzatini”; Anni Ciati e Giulia Paglianiti, “Le Tiktoker”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestess, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”, e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”. Per saperne di più non resta che attendere il 10 marzo e l’inizio di una nuova avventurosa edizione del reality di viaggio prodotto da Banijay Italia, e visibile su Sky e in streaming su NOW.