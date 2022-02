Si complica il rapporto tra Maria e Rocco nelle nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore. Quella che sembrava essere una coppia delle più solide, sarà infatti destinata ad andare incontro a un difficile percorso e non si esclude che il loro matrimonio - fissato per maggio - possa andare in fumo.

Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Agnese, preoccupata dopo aver saputo da Armando che a Roma, Rocco sta nascondendo qualcosa, tornerà a Milano con una notizia inaspettata, della quale però Maria non verrà a conoscenza, almeno per ora.

Insomma, un altro matrimonio che potrebbe non essere celebrato, come del resto quello di Ezio e Veronica. Ebbene sì, perché dagli ultimi spoiler sappiamo anche che Ezio se ne andrà da casa dopo il caos causato dalla lettera minatoria di Gemma e che deciderà di annullare le nozze, scelta che - suo malgrado - Veronica sarà costretta ad accettare.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni febbraio: Rocco ama un'altra donna

Nel dettaglio, le nuovissime anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che Rocco spezzerà il cuore di Maria. In effetti, da un po' di tempo il giovane Amato si è mostrato distante da lei, scrivendo e facendosi sentire poco, fatto che aveva fatto già preoccupare Maria in tempi non sospetti.

Irene aveva provato a rincuorare Maria, aiutandola anche a scrivere a Rocco una lettera d'amore. Tuttavia, nemmeno questa dimostrazione d'affetto aveva sortito gli effetti sperati.

Agnese, dopo le ultime cattive notizie di Armando su Rocco, partirà per Roma decisa a scoprire la verità e avrà un'amara delusione. Verrà infatti a sapere che il giovane ha perso completamente la testa per un'altra donna.

Sapendo quanto potrebbe soffrirne Maria, Agnese preferirà prendere tempo per capire meglio la situazione.

Maria e Rocco si lasciano? Matrimonio in bilico nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

La giovane Puglisi non accetterebbe mai un tradimento, legata come è ai valori della famiglia. Quando verrà a sapere che Rocco ha perso la testa per un'altra come reagirà?

Di certo non bene. Non si esclude che la giovane possa lasciare la città che l'ha vista innamorata al suo fianco e tornare a Partanna, circondata dall'affetto della sua famiglia.

Un'ipotesi che vedrebbe saltare il matrimonio di Maria e Rocco che, a quel punto, nemmeno avrebbe motivo di ritornare a Milano.

Queste nozze sembrano davvero a rischio, così come quelle di Ezio e Veronica. Infatti, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Veronica cancellerà la data del matrimonio. Chissà se sarà un rinvio oppure una decisione definitiva che la allontanerà per sempre dal suo amato Ezio.