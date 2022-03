Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 6 e si avvicina il fatidico momento del gran finale di questa stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

I colpi di scena, in vista delle ultime puntate di questo sesto capitolo, non mancheranno e i riflettori saranno ben puntati in primis sulle vicende di Tina Amato. La cantante, infatti, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa del suo primo figlio, mentre Vittorio Conti dovrà continuare a confrontarsi con la minaccia chiamata Dante Romagnoli.

Tina Amato e Sandro diventano genitori nel finale de Il Paradiso 6?

Nel dettaglio, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, Tina e Sandro sono riusciti a ritrovare la serenità e quell'armonia di una volta.

I due hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale e, in diverse occasioni, hanno ammesso di volere al più presto anche dei bambini.

"Io vorrei tanto avere un figlio con te", ha ammesso Sandro in una delle ultime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, aggiungendo però che al tempo stesso ha scelto di dare spazio prima alla carriera, perché non gli sarebbe andato giù il fatto che Tina dovesse preoccuparsi da sola del bambino.

Tina potrebbe essere già incinta di Sandro

Ebbene, dopo aver pronunciato quelle parole, Tina Amato ha cambiato espressione del viso ed è apparsa quasi dispiaciuta e provata dalle parole del suo amato Sandro.

Ecco perché, a questo punto, non si esclude che Tina possa aver scoperto già di essere in dolce attesa del suo primo figlio e quindi che, questo fatidico annuncio, possa esserci nel corso delle puntate finali de Il Paradiso delle signore 6, che saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo 29 aprile con l'ultima puntata in prima visione assoluta.

Insomma, Tina e Sandro potrebbero coronare il sogno e quel desiderio di mettere su famiglia, mentre Vittorio Conti dovrà fronteggiare l'avanzata del nemico, Dante Romagnoli.

Vittorio in pericolo per colpa di Dante ne Il Paradiso delle signore 6

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, Dante riuscirà a strappare via le quote del negozio ad Umberto e quindi ad avere voce in capitolo nella gestione del grande magazzino.

Ma, come se non bastasse, Dante ha intenzione di colpire in primis il suo nemico Vittorio Conti, motivo per il quale quest'ultimo si ritroverà messo in pericolo nel corso delle battute finali di questa sesta stagione.

Come si evolverà la situazione? Dante riuscirà a portare via la gestione del Paradiso anche a Vittorio oppure quest'ultimo difenderà con le unghie e con i denti il suo lavoro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 1.