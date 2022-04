Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. La sesta serie si è rivelata molto interessante, anche se tuttavia sta per volgere al termine. Difatti, il 29 aprile il pubblico assisterà all'ultima puntata, che secondo le anticipazioni si preannuncia densa di colpi di scena. Nel corso dell'ultima settimana di programmazione Gemma darà il peggio di sé, arrivando a ricattare Stefania, pur di avere Marco tutto per sé. La figlia di Veronica porrà la Colombo di fronte ad un ricatto, costringendola a scegliere fra la madre e il fidanzato.

La ragazza, pur essendo innamorata di Sant'Erasmo, non riuscirà ad accettare che la mamma venga denunciata da Gemma. Pertanto deciderà di lasciare il fidanzato, per tutelare la madre appena ritrovata. Gloria, però, capirà che la figlia sta nascondendo qualcosa, e per permetterle di vivere il suo amore andrà a consegnarsi alla polizia. Gli spoiler, però, sono criptici e non preannunciano cosa accadrà dopo che Moreau si costituirà. Non sarebbe da escludere che l'evoluzione della vicende che coinvolge Gloria possa essere l'avvio delle settima stagione. A questo punto, bisognerebbe capire come agirà Ezio alla notizia che sua moglie si è consegnata alle autorità.

Il Paradiso 6, ultima settimana di programmazione: il ricatto di Gemma

Il Paradiso delle Signore 6 sta per volgere al termine, e le storylines stanno andando verso la fase conclusiva. Nello specifico, la vicenda che vede coinvolta Gloria Moreau assumerà dei risvolti molto drammatici. La donna, dopo aver finalmente ritrovato la figlia, rischierà di doversi allontanare nuovamente da lei a causa della malvagità di Gemma.

La giovane Zanatta, difatti, non volendo accettare la felicità di Stefania e Marco, porrà la sorellastra dinanzi uno squallido ricatto. La figlia di Ezio si troverà, dunque, nella condizione di scegliere fra la madre e il fidanzato. La ragazza lascerà Marco, pur di non vedere la madre dietro le sbarre. Gloria, però, capirà subito che dietro la decisione della figlia di lasciare Marco c'è dell'altro.

Pertanto si sacrificherà per la felicità di Stefania, anche se dovrà rinunciare ancora una volta a lei.

Il Paradiso 7: Colombo potrebbe aiutare Gloria

Secondo le anticipazioni relative alla puntata conclusiva de Il Paradiso delle Signore, Marco riuscirà a raggiungere Stefania alle nozze di Salvo e Anna. Tutto questo sarà possibile grazie al sacrificio di Gloria, che andrà a consegnarsi spontaneamente alle autorità. Gli spoiler, tuttavia, non vanno oltre: non rivelando se Moreau sarà arrestata o meno. Da sottolineare che l'evoluzione della storylines di Gloria potrebbe essere oggetto della settima stagione, senza avere una conclusione nella puntata del 29 aprile. A questo punto, Ezio potrebbe entrare in gioco, cercando di fare il possibile per aiutare la madre di sua figlia a tornare in libertà.