Continua la messa in onda Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Dopo un ciclo di episodi molto avvincente, la sesta stagione della soap con Alessandro Tersigni sta per volgere al termine. Difatti, il finale di stagione è previsto per il 29 aprile, poi il pubblico potrà rivedere le vicende del grande magazzino a partire dal prossimo settembre, quando andrà in onda la settima stagione.

Molto interesse suscita la storia di Gloria e Stefania. Quest'ultima, dopo l'arresto della madre potrebbe impegnarsi per farla scarcerare. Da sottolineare che si tratta di ipotesi, e non si anticipazioni ufficiali di quello che accadrà.

Il Paradiso 6: Moreau ha ritrovato la figlia

La storyline che vede coinvolta Gloria Moreau è una delle più amate dal pubblico, tra quelle proposte nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. La donna, attualmente capocommessa del grande magazzino, nasconde un passato doloroso, che, tuttavia ha procurato dolore anche ai suoi cari. La signorina Moreau è la madre di Stefania, ed è stata costretta, a causa di un'accusa ingiusta, a lasciare sua figlia, quando era ancora molto piccola. Ezio, per non dirle che la madre fosse scappata, le ha fatto credere che la donna fosse morta. La ragazza, infatti, non ha ricordi della madre, e nel vedere la donna non ha assolutamente pensato che fosse sua madre.

Quest'ultima, del resto, si era fatta assumere al grande magazzino proprio per starle vicino sotto mentite spoglie. Gloria, però, a un certo punto non ha retto più il peso delle menzogne, e le ha raccontato la verità. La giovane Colombo, sentendosi tradita, inizialmente, ha reagito male, salvo poi aprirle il suo cuore.

Il Paradiso 7: Stefania potrebbe aiutare la madre

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore le due consanguinee hanno avuto modo di instaurare un rapporto come madre e figlia. La ragazza, intanto, si è innamorato di Marco, l'ex fidanzato di Gemma. Quest'ultima, iraconda per il "tradimento" della sorellastra, ha pensato di usare la storia di Gloria per allontanare Stefania da Sant'Erasmo.

La giovane Colombo, difatti, è sotto ricatto, ed è costretta a scegliere se continuare a stare con Marco, o salvare la madre. Gloria, però, giocherà d'anticipo, andandosi a consegnare spontaneamente alle autorità. A questo punto la donna rinuncerà nuovamente a stare con la figlia, pur di saperla felice. Se la donna dovesse essere arrestata per il reato di cui è stata accusata anni prima, Stefania ne soffrirebbe molto. Tuttavia, la ragazza potrebbe battersi per farla scarcerare, magari trovandole un buon avvocato.