Quando manca una sola puntata al finale di stagione di Uomini & Donne, sul web si parla quasi esclusivamente di Ida Platano e del comportamento apparentemente "ambiguo" che avrebbe avuto di recente in televisione. La dama del Trono Over ha speso parole d'amore per Riccardo nel salotto di Verissimo, anche se tra loro erano già cominciati gli scontri al telefono che poi hanno portato all'ennesima rottura. Secondo alcuni fan, dunque, la parrucchiera reciterebbe la parte della vittima per far passare l'ex fidanzato dalla parte del torto.

Ida accusata di vittimismo

L'edizione 2021/2022 di U&D ha ufficialmente consacrato Ida nuova "regina" del Trono Over: soprattutto negli ultimi mesi, ha monopolizzato le dinamiche del programma, spodestando l'amica Gemma Galgani.

Da tempo, dunque, tutto quello che fa e che dice Platano è al centro dell'attenzione dei telespettatori, pronti a cogliere ogni minimo scivolone della neo protagonista del dating show.

Una cosa che viene spesso rimproverata alla parrucchiera è l'atteggiamento vittimistico che adotterebbe nei confronti dei suoi uomini quando le frequentazioni iniziano a vacillare: da Marcello Messina a Diego Tavani, fino ad arrivare ad Alessandro Vicinanza e a Riccardo Guarnieri, a tutti i suoi ex la dama ha avuto qualcosa da ridire dopo la rottura.

I dubbi sulla 'regina' di U&D

Negli ultimi due mesi a U&D si è parlato di Ida sempre in relazione al suo tira e molla con Riccardo. Dopo essersi punzecchiati a distanza per settimane, i due hanno deciso di uscire insieme per capire se può esserci un futuro per il loro rapporto.

In una delle ultime puntate che sono andate in onda, però, Guarnieri ha spiegato che tra lui e Platano non potrà mai esserci un ritorno di fiamma, perché anche lontano dagli studi tv non fanno altro che litigare e rinfacciarsi mancanze del passato.

Sabato scorso la dama del Trono Over è stata ospite di Verissimo e, un po' a sorpresa, ha risposto così quando le è stato chiesto cosa c'è attualmente tra lei e l'ex fidanzato: "Per lui non provo solo amore, ma un amore immenso. Non ci siamo ancora baciati, ma la cena è andata bene e spero di rivederlo presto".

Al termine dell'intervista Silvia Toffanin ha precisato che il suo incontro con Ida è stato registrato prima della puntata di Uomini e donne in cui la bresciana si è scontrata duramente con Riccardo, ma nonostante ciò molti spettatori nutrono dei dubbi sulla sincerità della protagonista del dating show.

Le accuse prima della pausa estiva di U&D

Anche se l'intervista a Verissimo è stata registrata prima della puntata di U&D in cui Platano e Guarnieri si sono detti addio, Ida a Verissimo era felicissima ed entusiasta della cena che aveva condiviso con Riccardo.

Secondo tanti, dunque, la parrucchiera avrebbe finto di essere felice perché, come lei e il pugliese hanno raccontato negli studi Elios, subito dopo l'uscita per mangiare qualcosa tra loro sono nati i primi dissapori.

Un parere che stanno sposando molti fan di Uomini e Donne è che Ida avrebbe mentito sul suo rapporto con Riccardo con l'obiettivo di passare da vittima per l'ennesima volta. Il cavaliere, infatti, ha accusato spesso l'ex compagna di esasperare le situazioni solo per farlo risultare come "carnefice" agli occhi del pubblico e ciò potrebbe essere accaduto anche in occasione dell'ospitata a Verissimo.