Le vicende di Un posto al sole si stanno tingendo di giallo. Nelle recenti puntate della soap partenopea, infatti, sono state raccontate, ancora una volta, vicende di clan malavitosi. Nell'episodio andato in onda nella serata di venerdì 27 maggio, Tregara, il papà di Clara, in carcere da diverso tempo, ha chiesto a Eugenio Nicotera di potere incontrare sua figlia. Nel mese di giugno Raffaele sarà in pericolo e verrà minacciato da Lello Valsano e da altri malviventi, in cerca di vendetta. A quel punto, la mamma di Federico, potrebbe scoprire cosa è accaduto al portiere di Palazzo Palladini e potrebbe tradire suo padre, rivelando che è stato lui a fare la soffiata alle forze dell'ordine.

Un posto al sole: Tregara vuole vedere Clara

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, gli animi dei protagonisti della soap opera partenopea sono stati scossi dall'arresto del boss Argento. A quel punto, Lello Valsano e i suoi uomini hanno iniziato a cercare di capire chi è stato il traditore che ha fornito informazioni alla polizia. Nell'episodio andato in onda il 27 maggio, Tregara ha avuto un colloquio in carcere con Eugenio e, durante la conversazione, è stato svelato un dettaglio interessante. Il papà di Clara, infatti, è stato colui che, grazie alle sue confessioni, ha portato all'arresto di Argento. Il detenuto, però, ha chiesto a Nicotera un favore, ossia la possibilità di vedere sua figlia.

Un posto al sole: durante l'incontro con Tregara, Clara potrebbe scoprire che suo padre è l'informatore

Cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Eugenio accetterà la richiesta di Tregara e informerà Clara del desiderio di suo padre? Curcio accetterà di andare in carcere per incontrare suo papà? Dal momento che, ormai, la richiesta è stata fatta e raccontata nell'episodio di Un posto al sole trasmesso sul piccolo schermo nella serata di venerdì 27 maggio, è ipotizzabile che la mamma del piccolo Federico si rechi in prigione per sentire cosa voglia dirgli Tregara.

In quell'occasione, Clara potrebbe scoprire che suo papà è stato l'informatore che ha portato all'arresto del boss Argento.

Un posto al sole: Raffaele viene minacciato ed è in pericolo e Clara potrebbe aiutarlo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Raffaele Giordano verrà minacciato dalle persone del clan del boss Argento.

I criminali, infatti, cercheranno vendetta per scoprire chi ha fatto la soffiata alle forze dell'ordine. Clara scoprirà che il portiere di Palazzo Palladini ha subito minacce ed è stato picchiato da Lello Valsano e dai suoi uomini? Curcio come si comporterebbe se scoprisse che la vita di Raffaele è in pericolo? La famiglia Giordano e Giulia Poggi hanno aiutato nei momenti di difficoltà Clara e il piccolo Federico. Inoltre, l'ex compagna di Alberto è stata fidanzata per qualche mese con Patrizio, figlio di Ornella e Raffaele. Curcio si schiererà dalla parte di Giordano, tradendo Tregara e rivelando a Lello Valsano che è stato suo papà a fare la soffiata? Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire se qualche personaggio di Palazzo Palladini rischierà la vita.