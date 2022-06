La Juventus è al lavoro sul mercato e già in questo inizio giugno potrebbe ufficializzare due importanti acquisti. Sarebbero vicini gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi arriverebbero senza prezzo di cartellino essendo in scadenza di contratto a giugno. Il francese potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale da circa 10 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025, l'argentino un contratto di un anno con opzione per il 2023-2024 a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione. Due investimenti di esperienza e qualità per incrementare il livello della rosa bianconera.

Allegri dovrebbe affidarsi nella stagione 2022-2023 al 4-3-3 e, dando per scontati gli arrivi di Pogba e Di Maria, il francese dovrebbe essere una delle mezzali e l'argentino una punta di fascia. Non è però da scartare la possibilità che con il rientro di Federico Chiesa, previsto per settembre, il tecnico toscano decida di affidarsi ad un'idea di gioco ancora più offensiva, ovvero il 4-2-3-1. In tal caso, a centrocampo giocherebbero Locatelli e Rabiot (in caso di conferma del francese), i tre trequartisti dovrebbero essere Federico Chiesa sulla destra, Paul Pogba centrale e Di Maria sulla fascia sinistra. Tutti giocatori a supporto di Dusan Vlahovic che, sicuramente, sarebbe agevolato dagli assist di giocatori che nella loro carriera professionale hanno dimostrato qualità importanti anche nel servire i compagni.

Allegri potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Chiesa, Pogba e Di Maria a supporto di Vlahovic

Di certo la società bianconera, se dovesse lasciar partire Moise Kean e Alvaro Morata, dovrà acquistare almeno un altro trequartista ed un vice Vlahovic, oltre al fatto che potrebbe essere inserito in prima squadra Matias Soulè. A tal riguardo, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Filip Kostic. Con un'offerta da 15 milioni di euro potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato anche con Giacomo Raspadori, [VIDEO] che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo. Con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società emiliana, la modalità di pagamento del cartellino potrebbe essere definita in diverse stagioni.