Questa domenica 22 maggio 2022, si è tenuto il Gran Premio di Spagna di Formula 1. A vincere è stato Max Verstappen, che precede il compagno di squadra Pérez per una doppietta RedBull, terzo George Russell. Disastro Ferrari, con Leclerc tradito da un problema meccanico e Sainz che per un errore in Curva 4 arriva fuori dal podio.

Le pagelle

Voto 9 a Max Verstappen

Meno “Super” del solito, alle prese con una macchina nervosa e con difetti qua e là, vedi il DRS che lo tiene dietro a Russell per giri e giri. Ciò nonostante, la Dea Bendata lo bacia, regalandogli in un sol colpo il ritiro di Leclerc e la vittoria.

Voto 10 a Charles Leclerc

Ritirarsi così fa tanto male, ma in questi casi in cui la colpa non è del pilota, si può solo resettare in fretta in vista del prossimo impegno. Perfetto in qualifica, tanto per cambiare, giro spettacolare in Q3 per la Pole, ottima partenza e gran gara, fino al giro 30. Sarebbe stata una vittoria certa, ma la Dea Bendata oggi ha detto Max.

Voto 2 a Carlos Sainz

Troppi errori per lo spagnolo. Falsa partenza e, come se non bastasse, testacoda in curva 4 che gli costa il podio e, col senno di poi, anche la vittoria. Se fosse stato a marcare Charles fino al ritiro, si sarebbe trovato improvvisamente in testa al GP di casa. Certo, con i “se” e con i “ma” non si vince, ma neppure con errori grossolani come quelli di oggi.

Voto 9 al duo Mercedes

Botta improvvisa di vitalità per Hamilton, che dopo essere stato speronato da Magnussen al via risale dalla 20ª posizione, togliendosi tra l’altro la soddisfazione di superare in pista una Ferrari, quella di Sainz. Su Russell ormai fioccano complimenti e aggettivi positivi. Gara straordinaria e conservativa, tiene dietro il Campione del Mondo in carica per metà corsa e gli rifila un contro sorpasso da rimanere a bocca aperta.

Nuovamente a podio, con una costanza da veterano, in barba alla carta d’identità. Finalmente una boccata d’ossigeno per la scuderia di Brackley, che aggiunge tasselli al mosaico di questo Mondiale finora in sordina.

Voto 8 a Lando Norris

Nonostante i guai fisici, rifila un’altra batosta al compagno Ricciardo, ormai "abbandonato" a sé stesso e al suo sedile che pare sempre più bollente e traballante.

Voto 8 anche a Esteban Ocon

Perennemente davanti al compagno Fernando Alonso. Settimo posto e altri punti importantissimi per Alpine.

Voto 8 1/2 a Valtteri Bottas

Gran gara per il finlandese. Quest’anno sta sfoderando grandissime prestazioni, probabilmente dettate dalla testa libera e senza tutte le pressioni che può portare un sedile in Mercedes.