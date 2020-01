La caduta del governo Conte uno, quello dei due Vice Premier Salvini e Di Maio ha lasciato in sospeso un provvedimento che sembrava già prossimo all'approvazione dopo il via libera all'unanimità, da parte della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. Parliamo del nuovo codice della strada che oggi, martedì 28 gennaio, torna in aula alla Camera dei Deputati per la sua approvazione definitiva. Stando alle indiscrezioni che accompagnano questo atto, per la prima decade di febbraio tutto dovrebbe essere definito.

Dopo sei mesi di stop per via della crisi di governo estiva, riprende l'iter parlamentare che produrrà sostanziali novità in materia di circolazione stradale. Ecco nel dettaglio cosa c'è di nuovo, dall'aumento delle sanzioni per chi usa il cellulare mentre guida, all'aumento di velocità nei tratti autostradali.

Più rigidità per chi usa apparecchi elettronici mentre guida

La prevenzione degli incidenti stradali, l'obbligo di ridurre l'alto tasso di mortalità che la strada produce e il fatto che molti incidenti siano cagionati da conducenti che sono soliti utilizzare smartphone e tablet mentre guidano, hanno spinto a prevedere nel nuovo codice della strada, un aumento delle sanzioni per chi è colto in flagrante mentre parla, scrive messaggi o addirittura gioca con questi apparecchi mentre è alla guida del suo veicolo.

Per chi viene sorpreso ad adottare questo brutto e pericoloso comportamento mentre sta guidando, la nuova multa sarà compresa tra i 422 ed i 1.697 euro. Più del doppio di quanto previsto fino ad oggi, dal momento che le attuali multe per utilizzo del telefono mentre si guida sono comprese tra 165 e 661 euro. Ma non salirebbe solo la pena pecuniaria a cui va incontro un trasgressore, perché ci saranno anche 5 punti di decurtazione sulla patente e la sospensione della patente da sette giorni a due mesi.

E per i casi di reiterazione di infrazione, cioè per i recidivi, la sanzione pecuniaria sale fino a 2.588 euro mentre sospensione della patente e decurtazione dei punti raddoppiano.

Nuovo limite di velocità a 150 Kmh, ma stop alle sigarette

Se per il divieto assoluto di usare il telefonino mentre si guida, le possibilità che qualcuno dica di no a Montecitorio, appaiono ridotte al lumicino, aumentare il limite di velocità sulle autostrade può creare più problemi in sede di approvazione.

Innalzare il limite di velocità a 150 km/h su alcuni tratti autostradali è una delle novità che introdurrebbe il nuovo codice della strada. Dal momento che le nuove auto sono piuttosto sicure e che l'asfalto e le misure di sicurezza delle nostre autostrade sono di livello buono, c'è chi vorrebbe portare il limite da 130 a 150 Kmh. Per quanto concerne le misure di sicurezza alla guida e per evitare qualsiasi tipo di comportamento che possa distrarre il conducente mentre sta guidando, il nuovo Codice della Strada prevede anche il divieto di fumo alla guida.

Uso delle cinture di sicurezza

Il conducente del veicolo, stando alle novità del nuovo codice della strada, diventa il responsabile del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza sul suo veicolo.

In pratica, la responsabilità riguardante i passeggeri a bordo del veicolo (anche quelli seduti dietro), in relazione all'uso delle cinture di sicurezza adesso ricadrà sul conducente. Se i passeggeri non indossano le canoniche cinture di sicurezza, la sanzione oltre che al passeggero, sarà in capo anche al conducente. La stessa cosa che accade per le moto, dove chi la guida è responsabile del mancato utilizzo del casco del passeggero. E sempre in materia cinture di sicurezza, il nuovo codice della strada prevede l'obbligo di utilizzo anche sugli scuolabus, anche se questa novità partirà dal 2024.

Altre novità del codice

Oltre che per il divieto del telefonino, col nuovo codice vengono inasprite di molto anche le sanzioni per i divieti di sosta. La multa passa da una tra 85 e 334 euro ad una tra 161 e 647 euro. E sale pure la decurtazione dei punti che raddoppia passando da 2 a 4. E non vengono risparmiate moto e ciclomotori, che se parcheggiati in divieto di sosta, adesso saranno sanzionate con multe tra 80 e 328 euro. Altra novità riguarda la validità del foglio rosa per gli aspiranti neo patentati che da una validità di 6 mesi passerà ad una di 12 mesi.