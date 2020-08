Un duro attacco è quello che Michelle Obama ha scagliato nei confronti dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump in occasione della convention democratica virtuale di Milwaukee.

La ex first lady come sua abitudine ha parlato in maniera chiara e concisa, attaccando senza fare sconti l'amministrazione in carica: "Trump non è il presidente giusto per il nostro paese. Ha avuto abbastanza tempo per dimostrare di saperlo fare, ma non è proprio all’altezza".

L'intervento di Michelle Obama alla convention democratica e il duro attacco a Trump

L'ex first lady ha preso la parola durante la convention democratica, questa volta effettuata in maniera virtuale, che serve ad incoronare ufficialmente lo sfidante dei democratici contro l'attuale inquilino della Casa Bianca.

Michelle Obama, che ha parlato dal salotto di casa sua, ha prima iniziato elogiando apertamente Joe Biden (che nel passato ha ricoperto la carica di vice presidente proprio nell'amministrazione retta da Obama), per poi scagliarsi apertamente contro Trump.

Secondo la signora Obama "Trump è il presidente sbagliato", in quanto non sarebbe riuscito né a far ripartire la grande economia a stelle e strisce né a fronteggiare la situazione legata al Covid-19. Michelle ha concluso il suo intervento ironicamente affermando: "Mentre Roma bruciava, Nerone suonava il violino. Trump invece gioca a golf".

La ex first lady ha espresso il proprio pensiero in maniera diretta affermando: "Se pensate che le cose non possano andare peggio di così, vi state sbagliando".

Aggiungendo: "Dobbiamo votare per Biden, come se la nostra vita dipendesse da questo".

L'intervento di Michelle è stato attentamente pianificato dai responsabili della campagna elettorale dello sfidante Biden. La moglie di Obama si è presentata in ottima forma, sfoggiando alle spalle un cartello che inneggiava a Biden e al collo una catenina con l'invito a recarsi al voto.

La convention di Milwaukee

La moglie di Barack Obama ha preso la parola durante la prima convention virtuale della storia americana. L'incontro ha visto la partecipazione anche del senatore Bernie Sanders. Ma è stato l'intervento di Michelle ad attirare la maggior attenzione della serata.

Le prossime elezioni presidenziali, che si terranno il 3 novembre, si preannunciano come molto combattute.

Gli ultimi sondaggi danno Biden ancora in vantaggio, ma i punti in percentuale a suo favore si stanno assottigliando e per la Cnn il vantaggio dello sfidante su Trump si è ridotto a quattro punti di distacco.