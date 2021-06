Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Christian Eriksen non aveva ricevuto il vaccino contro la COVID-19 pochi giorni prima di collassare in campo

Fatti: Diversi post condivisi sui social media affermano che Christian Eriksen, centrocampista 29enne dell'Inter e della Danimarca, ha ricevuto il vaccino COVID-19 della Pfizer pochi giorni prima di collassare in campo, sabato 12 giugno, durante la partita di apertura di Euro 2020 della Danimarca contro la Finlandia.

Verità: In un'intervista rilasciata a Rai Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha affermato che Eriksen non è mai stato vaccinato contro il COVID-19. L'emittente radiofonica italiana Radio Sportiva, che era stata citata in alcuni post come presunta fonte dell'informazione, ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale una smentita, sottolineando come l'informazione fosse falsa. In una conferenza stampa di domenica 13 giugno, il medico della squadra danese Morten Boesen ha confermato che Christian Eriksen ha subito un arresto cardiaco e che "era morto" prima di essere rianimato con un defibrillatore.

Mondo

Il gesto di Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa non ha causato una perdita di 4 miliardi di dollari per la Coca-Cola

Fatti: Alcuni articoli condivisi sui social media sostengono che il gesto dell'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo di rimuovere due bottiglie di Coca-Cola dal tavolo della conferenza stampa di lunedì 14 giugno, prima della partita inaugurale del Portogallo a Euro 2020 contro l'Ungheria, ha causato una perdita di circa 4 miliardi di dollari di valore di mercato per il colosso delle bibite.

Quando ha messo da parte le bottiglie dello sponsor di punta di Euro 2020, il giocatore portoghese ha preso in mano una bottiglia d'acqua e ha suggerito di bere acqua.

Verità: secondo i dati del Wall Street Journal, le azioni della Coca-Cola sono scese da 56,16 a 55,22 dollari proprio all'apertura del mercato lunedì ma prima dell'episodio che ha coinvolto Cristiano Ronaldo.

Dopo il gesto del giocatore portoghese, è possibile notare che non c'è stata un'ulteriore variazione significativa del valore delle azioni in quel giorno.

Thailandia

Non è vero che la pillola anticoncezionale comporta dei rischi se assunta insieme ai vaccini COVID-19

Fatti: Alcuni messaggi condivisi su Facebook affermano che le donne dovrebbero evitare di prendere la pillola anticoncezionale due settimane prima e due settimane dopo la loro vaccinazione COVID-19 a causa del rischio di sviluppare coaguli di sangue che possono portare alla morte.

Verità: Dopo che la voce ha iniziato a diffondersi sui social media, il Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists ha detto in un comunicato che "coloro che usano tutti i tipi di pillole anticoncezionali ormonali possono sostenere la vaccinazione COVID-19 senza dover smettere" di assumere la pillola.

"Sulla base dei dati attuali degli studi di ricerca sulle donne che ricevono il vaccino Covid-19, non ci sono rischi di coaguli di sangue di alcun tipo". Secondo i dati del governo thailandese, dopo aver somministrato più di 5 milioni di dosi di vaccini Sinovac e AstraZeneca, il paese non ha registrato alcun caso di coaguli di sangue.

Africa

Emmanuel Macron non è stato schiaffeggiato per il mancato rispetto dei protocolli sanitari Covid-19

Fatti: Alcuni post condivisi su Facebook e Twitter affermano che il presidente francese Emmanuel Macron è stato schiaffeggiato da un uomo durante un bagno di folla a Tain-l'Hermitage, nel sud della Francia, per non aver rispettato le regole di distanziamento in atto per ridurre la diffusione del COVID-19.

Secondo i post, l'atteggiamento di Macron ha fatto sì che Damien Tarel, l'uomo che lo ha aggredito, abbia ricevuto solo una condanna a tre mesi di prigione e una multa di 1.500 euro.

Verità: contrariamente a quanto affermano i post, Tarel ha ricevuto una condanna a 18 mesi. Durante un'udienza, il 28enne ha dichiarato di essere un simpatizzante di destra e ha riferito di aver colpito il presidente francese in faccia "istintivamente e senza pensare".

Brasile

Il corteo di Bolsonaro non ha radunato 1,3 milioni di moto e non è entrato nel Guinness dei primati

Fatti: alcuni post condivisi sui social media affermano che il corteo tenutosi sabato 12 giugno a San Paolo, a cui ha partecipato il presidente brasiliano di destra Jair Bolsonaro, ha fatto registrare un raduno di 1,3 milioni di motociclette ed è entrato nel Guinness dei primati.

Verità: In un comunicato, la Segreteria di Sicurezza Pubblica di San Paolo (SSP) ha riferito che erano circa 12.000 le motociclette che hanno partecipato all'evento. "La SSP informa che la stima del pubblico presente nelle manifestazioni è realizzata sulla base di risorse di mappatura e georeferenziazione, basate su immagini aeree, che determinano l'estensione principale della manifestazione, così come le occupazioni nelle strade adiacenti", si legge nel comunicato. Per quanto riguarda il record mondiale, l'organizzazione del Guinness Book ha detto in un comunicato che "non c'è stato alcun tentativo ufficiale" di battere alcun record.

Colombia

L'ex primo ministro svedese non ha detto che il premio Nobel per la pace assegnato a Juan Manuel Santos è stato 'il peggior errore della sua storia'

Fatti: Diversi post condivisi su Facebook e Twitter affermano che l'ex primo ministro svedese Carl Bildt ha detto in un'intervista del 2 giugno al giornale russo Pravda che l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha commesso "il peggiore errore della sua storia" assegnando nel 2017 il premio Nobel per la pace all'allora presidente colombiano Juan Manuel Santos per i suoi negoziati di pace con le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) e i suoi sforzi per porre fine alla guerra civile di oltre 50 anni nel paese.

"Ha mentito al Comitato, al mondo, difendendo l'impunità degli aggressori dei diritti più preziosi di una società, come la vita e la libertà, creando per questi mostri con cui ha concordato un trattato di pace, una giustizia speciale, fatta di perdono e oblio", avrebbe detto Bildt nell'intervista.

Verità: Innanzitutto, Juan Manuel Santos ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2016, e non nel 2017, come sostengono i post. Interrogato su Twitter sulla veridicità dell'affermazione, Carl Bildt ha postato nel suo account ufficiale sul social media che l'informazione è "tutta sbagliata in ogni modo" e ha anche chiarito che, a differenza dei premi scientifici, il premio Nobel per la pace viene assegnato in Norvegia, non in Svezia.

I post affermano anche erroneamente che Bildt è stato membro dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Nell'archivio del giornale Pravda non è possibile trovare alcuna intervista rilasciata da Bildt.