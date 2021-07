Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

USA

Fauci non ha detto che ci saranno "due Americhe", una per i vaccinati e una per i non vaccinati

Affermazione falsa: Diversi post condivisi su Instagram e Twitter affermano che il direttore del NIAID Anthony Fauci avrebbe dichiarato in un'intervista che ci saranno "due Americhe", una per le persone vaccinate contro il COVID-19, e una per i non vaccinati.

Verità:

L'affermazione condivisa sui social media decontestualizza le parole di Fauci.

In un'intervista con la CNN il 29 giugno 2021, alla domanda se la variante delta del coronavirus potrebbe determinare nuovi focolai di Covid-19 negli Stati che hanno registrato tassi di vaccinazione più bassi, Fauci ha risposto che teme che quegli stati saranno colpiti più duramente rispetto agli Stati più fortemente vaccinati.

"Quando si ha un livello così basso di vaccinazione sovrapposto a una variante che ha un alto grado di efficienza di diffusione, ciò che si vedrà tra le regioni sottovaccinate - che siano Stati, città o contee - saranno dei dei particolari picchi. È quasi come se fossero due Americhe. Ci saranno aree dove il tasso di vaccinazione è alto, dove più del 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e aree dove si può avere il 35% delle persone vaccinate. Quando si confrontano questi dati si ha chiaramente un alto rischio di vedere determinati picchi in quelle aree selezionate", ha detto Fauci.

Haiti

La foto non mostra il presidente haitiano Jovenel Moïse dopo il suo assassinio

Affermazione falsa: Una foto condivisa sui gruppi WhatsApp sostiene di mostrare il corpo del presidente haitiano Jovenel Moïse, che è stato assassinato nelle prime ore di mercoledì scorso dopo che uomini armati hanno preso d'assalto la sua residenza a Port-au-Prince, la capitale del paese.

Verità:

Secondo AP, la foto condivisa è stata scattata da uno dei suoi fotografi e mostra una manifestazione che ha avuto luogo nel settembre 2020, in cui i manifestanti chiedevano giustizia per Monferrier Dorval, un importante avvocato ucciso fuori sull'uscio della sua abitazione giorni prima.

L'immagine mostra un dimostrante che rievoca la morte dell'avvocato, con il suo corpo sostituito dalle immagini di Dorval morto.

Anche la first lady Martine Moïse è stata colpita nell'attacco e portata in un ospedale di Miami per essere curata. I funzionari haitiani dicono che quattro sospetti sono stati uccisi e altri sei arrestati.

Sudafrica

Non è vero che il presidente del Sudafrica e il suo vice siano fuggiti dal paese dopo che l'ex leader Jacob Zuma è stato condannato

Affermazione falsa: un post condiviso su Facebook sostiene che il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, e il suo vice, David Mabuza, sono fuggiti dal in seguito alla condanna a 15 mesi di prigione dell'ex leader Jacob Zuma.

"Il vento sta soffiando verso Msholozi (Zuma), il presidente del popolo", si legge nella didascalia.

Verità:

Quando il post è stato pubblicato, sia Ramaphosa che Mabuza erano già fuori dal paese.

Ramaphosa era a Lusaka, dove ha partecipato al funerale dell'ex presidente zambiano Kenneth Kaunda, morto il 17 giugno 2021, all'età di 97 anni.

Mabuza, secondo i rapporti ufficiali, ha chiesto di prendere un congedo il 26 giugno e si è recato in Russia per un trattamento medico non rivelato.

L'ex presidente sudafricano Jacob Zuma, 79 anni, si è dimesso dalla carica nel 2018 dopo quasi nove anni al potere in mezzo a crescenti scandali di corruzione. Il 29 giugno è stato condannato a 15 mesi di prigione per oltraggio alla corte dopo non essersi presentato in aula per un'inchiesta per corruzione all'inizio di quest'anno.

Malesia

Il governo malese non sta distribuendo vaccini COVID diversi tra musulmani e non musulmani

Affermazione falsa: una foto di un estratto di un articolo di giornale è stata ampiamente condivisa su Facebook e Twitter insieme all'affermazione che il ministro responsabile della lotta al coronavirus in Malesia ha dichiarato in un'intervista che ai musulmani e ai non musulmani sarebbero state date marche diverse di vaccini Covid-19.

La verità:

L'immagine dell'articolo condiviso sui social media è vera. Come pubblicato dal giornale malese The Star nella sua edizione cartacea del 28 maggio 2021 Khairy Jamaluddin, il ministro malese coordinatore per l'immunizzazione Covid-19, avrebbe detto che "ai musulmani viene dato il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 mentre ai non musulmani il vaccino Sinovac".

Il giornale, tuttavia, ha pubblicato una correzione dell'articolo lo stesso giorno.

"Nell'articolo, abbiamo inavvertitamente omesso le parole 'fortemente negato' in una citazione attribuita al ministro coordinatore del programma di immunizzazione nazionale Covid-19, Khairy Jamaluddin. Nella riga si sarebbe dovuto leggere: 'Ha negato con forza le affermazioni che ai musulmani verrebbe dato il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 mentre ai non musulmani il Sinovac'", ha informato The Star.

La stessa affermazione è stata negata da Khairy Jamaluddin.

Brasile

È falso che il presidente del Cile avrebbe dichiarato guerra a socialisti e comunisti

Affermazione falsa: Messaggi condivisi su Facebook affermano che il presidente cileno Sebastián Piñera ha dichiarato guerra ai socialisti e ai comunisti e ha ricevuto l'appoggio delle forze armate del paese.

Verità:

L'affermazione condivisa sui social media è falsa ed è stata decontestualizzata rispetto ad una dichiarazione fatta da Piñera il 20 ottobre 2019, in cui il presidente cileno ha affermato di essere "in guerra contro un nemico potente e implacabile".

Il discorso di Piñera era rivolto ai gruppi che promuovevano un'ondata di proteste nelle strade del paese.

Il presidente cileno, tuttavia, non ha mai detto che si riferiva a socialisti o comunisti.

"Questo non è un problema di sinistra, di destra, di ideologia. Questo è un problema molto semplice: tra coloro che vogliono la libertà, la democrazia e una vita in pace, e coloro che vogliono distruggere il nostro paese. Vinceremo questa battaglia", ha detto Piñera nell'occasione.

Mondo

Il video non mostra Cristiano Ronaldo che rifiuta di stringere la mano a un uomo israeliano in segno di sostegno ai palestinesi

Affermazione falsa: Un video del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo è stato condiviso migliaia di volte sui social media con l'affermazione che le immagini lo mostrerebbero nell'atto di rifiutare di stringere la mano a un uomo israeliano in segno di solidarietà con i palestinesi.

Verità:

Una ricerca inversa delle immagini mostra che il video è stato originariamente pubblicato su Twitter il 22 dicembre 2019, sull'account dell'emittente britannica BT Sport.

Il video mostra Ronaldo mentre si toglie la sua medaglia d'argento dopo che la Juventus, squadra in cui milita, ha perso la finale della Supercoppa italiana a Riyadh, capitale saudita.

Contrariamente a quanto sostengono i post sui social media, l'uomo che cerca di stringere la mano a Cristiano Ronaldo non è un israeliano, ma Luca Ferrari, ambasciatore italiano in Arabia Saudita dal 2016 al 2019.