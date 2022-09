Domenica 25 settembre si sono svolte per le Elezioni politiche 2022. In seguito ai primi risultati elettorali Giorgia Meloni ha rilasciato un commento a caldo: Fratelli d'Italia è il primo partito, mentre la coalizione di centrodestra ha raggiunto i numeri sia al Senato che alla Camera per governare in autonomia.

Il commento della leader di FdI

Una volta apprese le prime proiezioni, Giorgia Meloni ha rilasciato un commento a caldo sul risultato ottenuto: "Dagli italiani arriva un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia".

Poi ha evidenziato che questo è "il momento delle responsabilità", poiché la situazione del paese non è delle più rosee: "L'Italia ha scelto noi e noi la tradiremo come non l'abbiamo mai tradita".

La leader di FdI ha ribadito che se avrà il compito di formare il Governo lo farà chiamando in causa tutti gli alleati. Prima di concludere Meloni ha rivolto uno sguardo al proprio partito: "Questa è sicuramente una notte d'orgoglio per tanti di noi".

I risultati dei principali partiti

Da quello che è emerso dalle elezioni politiche 2022, Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia con il 26% dei consensi (alla Camera dei Deputati). Nel centrodestra entrano in Parlamento anche la Lega (8,8%) e Forza Italia (8,1%), a differenza di Noi Moderati, che si ferma allo 0,8%.

Nella coalizione di centrosinistra il Partito Democratico ottiene il 19,1%, entra in parlamento anche l'alleanza Verdi-Sinistra Italiana con il 3,6%, mentre restano sotto lo sbarramento Più Europa di Emma Bonino (2,8%) e Impegno Civico di Luigi Di Maio (0,6%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si è imposto come terzo partito a livello nazionale, con il 15,4% di consensi.

La vittoria di Meloni vista dalla stampa estera

La vittoria del centrodestra alle politiche 2022, è stata commentata anche dalla stampa estera.

Il New York Times ha parlato di "svolta per la destra europea". Secondo Jason Horowitz, la vittoria di Meloni dimostra che il fascino del nazionalismo è rimasto intatto in Italia nel corso degli anni.

Jerome Gautheret a Le Monde ha affermato: "Una vittoria storica per l'estrema destra". Il corrispondente della testata spagnola El Pais, Daniele Verdu si è soffermato sull'astensionismo registrato alle elezioni politiche 2022: "Un crollo storico della partecipazione". Die Welt, parla di successo antipolitico mentre The Guardian si è soffermato su Giorgia Meloni: "La prima donna Presidente del Consiglio". The Economist ha sostenuto che l'Italia ha "scelto" la destra nazionalista. Infine, Nick Squires per The Telegraph ha commentato: "L'Italia si avvia ad avere il governo più di destra dai tempi di Mussolini".